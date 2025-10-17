https://1prime.ru/20251017/banki-863626304.html

Средства физлиц в российских банках в сентябре выросли на 0,1 процента

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Средства физлиц в банках РФ в сентябре выросли на незначительные 0,1%, юрлиц - на 1%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "Динамика средств населения была сдержанной второй месяц подряд (+0,1 триллион рублей, +0,1%, как и в августе). Средства юридических лиц (+0,6 триллиона рублей, +1,0%) выросли меньше, чем в августе (+2,6%)", - сообщает регулятор.

