Николая Бегчина повысили до замминистра финансов - 17.10.2025
Николая Бегчина повысили до замминистра финансов
Николая Бегчина повысили до замминистра финансов - 17.10.2025
Николая Бегчина повысили до замминистра финансов
Директор департамента программно-целевого планирования и проектного управления Минфина РФ Николай Бегчин повышен до замминистра финансов, соответствующее... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T22:11+0300
2025-10-17T22:11+0300
финансы
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Директор департамента программно-целевого планирования и проектного управления Минфина РФ Николай Бегчин повышен до замминистра финансов, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Бегчина Николая Аркадьевича заместителем Министра финансов Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
рф
финансы, общество , рф
Финансы, Общество , РФ
22:11 17.10.2025
 
Николая Бегчина повысили до замминистра финансов

Бегчина назначили заместителем министра финансов

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Директор департамента программно-целевого планирования и проектного управления Минфина РФ Николай Бегчин повышен до замминистра финансов, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Бегчина Николая Аркадьевича заместителем Министра финансов Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Пашкова назначили первым замглавы Минтранса
10 октября, 21:29
 
ФинансыОбществоРФ
 
 
