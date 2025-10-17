Николая Бегчина повысили до замминистра финансов

https://1prime.ru/20251017/begchin-863652238.html
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Директор департамента программно-целевого планирования и проектного управления Минфина РФ Николай Бегчин повышен до замминистра финансов, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Бегчина Николая Аркадьевича заместителем Министра финансов Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
