Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак прокомментировал рост цен на бензин в России - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251017/benzin-863639392.html
Новак прокомментировал рост цен на бензин в России
Новак прокомментировал рост цен на бензин в России - 17.10.2025, ПРАЙМ
Новак прокомментировал рост цен на бензин в России
Цены на топливо в России растут в среднем на уровне инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T16:04+0300
2025-10-17T16:04+0300
энергетика
россия
рф
александр новак
бензин
цены на бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860308256_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_048bc6db22d2d55958db7347eef50f48.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Цены на топливо в России растут в среднем на уровне инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Цены не могут быть стабильны. Иначе они не будут учитывать уровень инфляции. Цены так же растут, как и все другие товары, и продовольственные, и непродовольственные товары, и услуги в среднем на уровне инфляции", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1", говоря о ценах на автомобильное топливо. Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Однако вице-премьер РФ Александр Новак 15 октября, сообщил, что глобальных проблем на топливном рынке нет: нефтяники наращивают объемы производства, а проблемы доставки решаются властями в ручном режиме. Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863561063.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860308256_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_608a1e92ef729b4104948abd12f8cfa8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, александр новак, бензин, цены на бензин
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Бензин, Цены на бензин
16:04 17.10.2025
 
Новак прокомментировал рост цен на бензин в России

Новак: цены на бензин в России растут в среднем на уровне инфляции

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАЗС
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Цены на топливо в России растут в среднем на уровне инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Цены не могут быть стабильны. Иначе они не будут учитывать уровень инфляции. Цены так же растут, как и все другие товары, и продовольственные, и непродовольственные товары, и услуги в среднем на уровне инфляции", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1", говоря о ценах на автомобильное топливо.
Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Однако вице-премьер РФ Александр Новак 15 октября, сообщил, что глобальных проблем на топливном рынке нет: нефтяники наращивают объемы производства, а проблемы доставки решаются властями в ручном режиме.
Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Средняя розничная цена бензина с 6 по 13 октября выросла на 49 копеек
15 октября, 19:09
 
ЭнергетикаРОССИЯРФАлександр НовакБензинЦены на бензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала