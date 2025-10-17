https://1prime.ru/20251017/benzin-863639392.html

Новак прокомментировал рост цен на бензин в России

2025-10-17T16:04+0300

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Цены на топливо в России растут в среднем на уровне инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Цены не могут быть стабильны. Иначе они не будут учитывать уровень инфляции. Цены так же растут, как и все другие товары, и продовольственные, и непродовольственные товары, и услуги в среднем на уровне инфляции", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1", говоря о ценах на автомобильное топливо. Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Однако вице-премьер РФ Александр Новак 15 октября, сообщил, что глобальных проблем на топливном рынке нет: нефтяники наращивают объемы производства, а проблемы доставки решаются властями в ручном режиме. Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).

