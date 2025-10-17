"Билайн" рассказал, как россияне проводят выходные в интернете

https://1prime.ru/20251017/bilajn-863612098.html

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Зумеры (молодежь в возрасте примерно от 16 до 28 лет) на выходных проводят в интернете на 30% больше времени, чем в будни, тогда как россияне в возрасте от 29 до 40 лет в свободные от работы дни сокращают использование соцсетей и мессенджеров, подсчитали для РИА Новости аналитики "Билайна". "Зумеры (им сейчас примерно 16-28 лет) постоянно переключаются между мессенджерами и соцсетями. По выходным их экранное время вырастает на 30% по сравнению с будними днями... Миллениалы (их возраст 29-40 лет) по выходным немного сокращают использование социальных сетей и мессенджеров. В свободные от работы дни у них снижается как трафик (на 10%), так и количество сессий в этих приложениях (на 14%)", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных оператора. При этом абоненты старше 40 лет интернетом пользуются практически одинаково в течение недели - экранное время в период отдыха увеличивается лишь на 3%. По подсчетам аналитиков, больше всего времени и трафика пользователи тратят на Telegram и "ВКонтакте" - на них приходится около 85% общего трафика в соцсетях и мессенджерах. В свою очередь, "Одноклассниками" и WhatsApp больше пользуется старшее поколение: оно уделяет им четверть всего времени выходного дня в интернете. Музыку же все поколения предпочитают слушать именно по выходным - в конце недели трафик в музыкальных сервисах растет на 22%.

