Европейские фондовые индексы снижаются в пределах одного-двух процентов - 17.10.2025
Европейские фондовые индексы снижаются в пределах одного-двух процентов
Европейские фондовые индексы снижаются в пределах одного-двух процентов - 17.10.2025, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы снижаются в пределах одного-двух процентов
Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются в пределах 1-2% на фоне динамики акций европейских банков, рынки следят за корпоративными новостями и... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T11:59+0300
2025-10-17T11:59+0300
экономика
рынок
торги
индексы
европа
лондон
dax
deutsche bank
societe generale
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются в пределах 1-2% на фоне динамики акций европейских банков, рынки следят за корпоративными новостями и ожидают окончательной оценки по инфляции в странах еврозоны за сентябрь, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.24 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 1,66% - до 9 279,65 пункта, французский CAC 40 - на 1,04%, до 8 103,82 пункта, немецкий DAX - на 2,15%, до 23 751,24 пункта. Снижение акций наблюдается в европейском банковском секторе на торгах пятницы. В частности, бумаги крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank дешевеют примерно на 6,4%, французской банковской группы Societe Generale - на 4,74%, банковского гиганта Barclays - на 5,8%, BNP Paribas - 3,7%. Акции шведского автоконцерна Volvo Group в Лондоне снижаются в цене на 5,8% после публикации финансовой отчетности. Прибыль компании по итогам первых трех кварталов текущего года сократилась на 36,9% в годовом выражении - до 25,092 миллиарда шведских крон (около 2,6 миллиарда долларов). Позднее в пятницу планируется выход окончательных данных по экономике стран еврозоны. Прогнозируется, что годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% в августе.
11:59 17.10.2025
 
Европейские фондовые индексы снижаются в пределах одного-двух процентов

Европейские фондовые индексы снижаются в пределах 1-2% на корпоративных новостях

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются в пределах 1-2% на фоне динамики акций европейских банков, рынки следят за корпоративными новостями и ожидают окончательной оценки по инфляции в странах еврозоны за сентябрь, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.24 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 1,66% - до 9 279,65 пункта, французский CAC 40 - на 1,04%, до 8 103,82 пункта, немецкий DAX - на 2,15%, до 23 751,24 пункта.
Снижение акций наблюдается в европейском банковском секторе на торгах пятницы. В частности, бумаги крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank дешевеют примерно на 6,4%, французской банковской группы Societe Generale - на 4,74%, банковского гиганта Barclays - на 5,8%, BNP Paribas - 3,7%.
Акции шведского автоконцерна Volvo Group в Лондоне снижаются в цене на 5,8% после публикации финансовой отчетности. Прибыль компании по итогам первых трех кварталов текущего года сократилась на 36,9% в годовом выражении - до 25,092 миллиарда шведских крон (около 2,6 миллиарда долларов).
Позднее в пятницу планируется выход окончательных данных по экономике стран еврозоны. Прогнозируется, что годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% в августе.
 
