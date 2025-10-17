Стоимость биткоина снизилась на семь процентов
Стоимость биткоина опустилась ниже 104 тысяч долларов
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу снижается примерно на 7%, закрепившись ниже 104 тысяч долларов, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина падает на 6,79% за сутки, в среднем до 103 936 доллара, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 6,83%, до 103 830 долларов.
Цена криптовалюты 6 октября обновила исторический рекорд, который составил почти 126,2 тысячи долларов. Но затем цена резко упала - на 7,3% в прошлую пятницу, 10 октября, минимально достигнув тогда в ходе торгов 102 тысяч долларов.
Это случилось после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против товаров из Китая. Тогда Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше добавят 100% сверх того уровня, который платится в настоящее время.
После некоторого отката в следующие дни биткоин снова дешевеет, уже четвертый день подряд. Суммарно за это время криптовалюта потеряла почти 10% стоимости.