Стоимость биткоина снизилась на семь процентов - 17.10.2025
Стоимость биткоина снизилась на семь процентов
Стоимость биткоина снизилась на семь процентов - 17.10.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина снизилась на семь процентов
Стоимость биткоина в пятницу снижается примерно на 7%, закрепившись ниже 104 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 17.10.2025
2025-10-17T13:32+0300
2025-10-17T13:32+0300
финансы
сша
китай
дональд трамп
coinmarketcap
binance
биткоин
https://cdnn.1prime.ru/img/83326/04/833260487_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8e9ca5ccd6cc9472ffe2afa42be4c47f.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу снижается примерно на 7%, закрепившись ниже 104 тысяч долларов, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина падает на 6,79% за сутки, в среднем до 103 936 доллара, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 6,83%, до 103 830 долларов. Цена криптовалюты 6 октября обновила исторический рекорд, который составил почти 126,2 тысячи долларов. Но затем цена резко упала - на 7,3% в прошлую пятницу, 10 октября, минимально достигнув тогда в ходе торгов 102 тысяч долларов. Это случилось после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против товаров из Китая. Тогда Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше добавят 100% сверх того уровня, который платится в настоящее время. После некоторого отката в следующие дни биткоин снова дешевеет, уже четвертый день подряд. Суммарно за это время криптовалюта потеряла почти 10% стоимости.
сша
китай
13:32 17.10.2025
 
Стоимость биткоина снизилась на семь процентов

Стоимость биткоина опустилась ниже 104 тысяч долларов

