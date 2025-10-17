https://1prime.ru/20251017/bloomberg-863654495.html

МВФ требует от Украины девальвировать гривну, сообщили СМИ

Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины произвести девальвацию национальной валюты, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 17.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины произвести девальвацию национальной валюты, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "На Центральный банк Украины оказывается давление со стороны Международного валютного фонда, который требует девальвировать национальную валюту истощенной войной страны. Это предложение может спровоцировать напряженность в Киеве в преддверии важных переговоров по новому пакету кредитов", - говорится в материале агентства. По словам источников, МВФ подчеркивает преимущества контролируемой девальвации гривны как шага, который может помочь укрепить непростое финансовое положение Украины за счет увеличения доходов бюджета, выраженных в национальной валюте. Однако, как пишет агентство, в Национальном банке Украины выступают против данного шага из-за риска потенциального ущерба для экономики страны. "Прогнозируемая выгода ограничена, поскольку бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи, а девальвация может также спровоцировать инфляцию, которая может уничтожить финансовую подушку", - добавляется в сообщении. Агентство подчеркивает, что подобный шаг может привести и политическим последствиям для Киева. Так, украинские политики давно опасаются девальвации, поскольку общество чувствительно к колебаниям цен, вызванным финансовыми кризисами еще до начала СВО. По словам одного из источников, поскольку конфликт на Украине не завершается, а усталость общества растет, власти страны вряд ли пойдут на такое решение. Согласно опубликованным ранее прогнозам МВФ, Украину по итогам 2025 года ждет резкий рост объема государственного долга до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году. Рост ВВП в 2025 году, как ожидается, замедлится до 2% после 2,9% в 2024 году. Также по расчетам фонда Украина в 2025 году столкнется с почти двукратным ускорением роста потребительских цен до 12,6% после 6,5% в 2024 году.

