Сийярто оценил новость о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
Сийярто оценил новость о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
2025-10-17T05:23+0300
2025-10-17T05:23+0300
2025-10-17T05:26+0300
БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал фантастической новость о разговоре и возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, подчеркнул, что урегулирования конфликта можно достичь только переговорами.Трамп ранее заявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в столице Венгрии. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин сразу поддержал высказанную Трампом идею проведения российско-американского саммита в Будапеште."Фантастическая новость о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и ещё более фантастично то, что вскоре они встретятся лично. Путь к миру лежит через переговоры. Войну невозможно решить на поле боя", - написал Сийярто в соцсети Х.
