https://1prime.ru/20251017/budapesht-863612642.html

Сийярто оценил новость о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште

Сийярто оценил новость о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште - 17.10.2025, ПРАЙМ

Сийярто оценил новость о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал фантастической новость о разговоре и возможной встрече президента РФ Владимира Путина... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T05:23+0300

2025-10-17T05:23+0300

2025-10-17T05:26+0300

экономика

мировая экономика

венгрия

сша

будапешт

виктор орбан

дональд трамп

владимир зеленский

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863612642.jpg?1760667997

БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал фантастической новость о разговоре и возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, подчеркнул, что урегулирования конфликта можно достичь только переговорами.Трамп ранее заявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в столице Венгрии. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин сразу поддержал высказанную Трампом идею проведения российско-американского саммита в Будапеште."Фантастическая новость о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и ещё более фантастично то, что вскоре они встретятся лично. Путь к миру лежит через переговоры. Войну невозможно решить на поле боя", - написал Сийярто в соцсети Х.

венгрия

сша

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, венгрия, сша, будапешт, виктор орбан, дональд трамп, владимир зеленский, ес