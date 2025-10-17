Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто оценил новость о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
Сийярто оценил новость о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
Сийярто оценил новость о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал фантастической новость о разговоре и возможной встрече президента РФ Владимира Путина... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T05:23+0300
2025-10-17T05:26+0300
БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал фантастической новость о разговоре и возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, подчеркнул, что урегулирования конфликта можно достичь только переговорами.Трамп ранее заявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в столице Венгрии. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин сразу поддержал высказанную Трампом идею проведения российско-американского саммита в Будапеште."Фантастическая новость о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и ещё более фантастично то, что вскоре они встретятся лично. Путь к миру лежит через переговоры. Войну невозможно решить на поле боя", - написал Сийярто в соцсети Х.
05:23 17.10.2025 (обновлено: 05:26 17.10.2025)
 
Сийярто оценил новость о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште

Сийярто назвал фантастической новость о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште

БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал фантастической новость о разговоре и возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, подчеркнул, что урегулирования конфликта можно достичь только переговорами.
Трамп ранее заявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в столице Венгрии. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин сразу поддержал высказанную Трампом идею проведения российско-американского саммита в Будапеште.
"Фантастическая новость о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и ещё более фантастично то, что вскоре они встретятся лично. Путь к миру лежит через переговоры. Войну невозможно решить на поле боя", - написал Сийярто в соцсети Х.
 
