Число новых проектов на рынке жилья в России снизилось на 16% - 17.10.2025, ПРАЙМ
Число новых проектов на рынке жилья в России снизилось на 16%
2025-10-17T03:31+0300
2025-10-17T03:31+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Число новых проектов на рынке жилья в РФ в январе-сентябре уменьшилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но это умеренное сокращение после перегрева последних лет, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. "Число новых проектов в январе-сентябре уменьшилось на 16%. Это умеренное сокращение после перегрева последних лет. При этом объем текущего строительства вырос с начала года на 5%, что связано с замедлением темпов строительства и сдвигом сроков на более поздние периоды", - сказала она. "Застройщики говорят, что, возможно, из-за снижения объема новых запусков мы можем столкнуться в 2027 году с повышенным ростом цен. С другой стороны, если это общеизвестная информация, то возрастает и мотивация у застройщиков все-таки новые проекты вводить, чтобы получить выгоду от этого роста цен", - продолжила она. Поэтому, скорее всего, будет какая-то промежуточная ситуация: снижение запусков окажется меньше, чем сейчас опасаются застройщики, и потом рост цен будет более умеренный, предположила Данилова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 4.00 мск.
03:31 17.10.2025
 
Число новых проектов на рынке жилья в России снизилось на 16%

ЦБ: число новых проектов на рынке жилья в РФ снизилось на 16%

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Число новых проектов на рынке жилья в РФ в январе-сентябре уменьшилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но это умеренное сокращение после перегрева последних лет, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
"Число новых проектов в январе-сентябре уменьшилось на 16%. Это умеренное сокращение после перегрева последних лет. При этом объем текущего строительства вырос с начала года на 5%, что связано с замедлением темпов строительства и сдвигом сроков на более поздние периоды", - сказала она.
"Застройщики говорят, что, возможно, из-за снижения объема новых запусков мы можем столкнуться в 2027 году с повышенным ростом цен. С другой стороны, если это общеизвестная информация, то возрастает и мотивация у застройщиков все-таки новые проекты вводить, чтобы получить выгоду от этого роста цен", - продолжила она.
Поэтому, скорее всего, будет какая-то промежуточная ситуация: снижение запусков окажется меньше, чем сейчас опасаются застройщики, и потом рост цен будет более умеренный, предположила Данилова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 4.00 мск.
 
Заголовок открываемого материала