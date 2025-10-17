https://1prime.ru/20251017/chislo-863610804.html

Число новых проектов на рынке жилья в России снизилось на 16%

Число новых проектов на рынке жилья в России снизилось на 16% - 17.10.2025, ПРАЙМ

Число новых проектов на рынке жилья в России снизилось на 16%

Число новых проектов на рынке жилья в РФ в январе-сентябре уменьшилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но это умеренное сокращение... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T03:31+0300

2025-10-17T03:31+0300

2025-10-17T03:31+0300

недвижимость

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863610804.jpg?1760661090

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Число новых проектов на рынке жилья в РФ в январе-сентябре уменьшилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но это умеренное сокращение после перегрева последних лет, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. "Число новых проектов в январе-сентябре уменьшилось на 16%. Это умеренное сокращение после перегрева последних лет. При этом объем текущего строительства вырос с начала года на 5%, что связано с замедлением темпов строительства и сдвигом сроков на более поздние периоды", - сказала она. "Застройщики говорят, что, возможно, из-за снижения объема новых запусков мы можем столкнуться в 2027 году с повышенным ростом цен. С другой стороны, если это общеизвестная информация, то возрастает и мотивация у застройщиков все-таки новые проекты вводить, чтобы получить выгоду от этого роста цен", - продолжила она. Поэтому, скорее всего, будет какая-то промежуточная ситуация: снижение запусков окажется меньше, чем сейчас опасаются застройщики, и потом рост цен будет более умеренный, предположила Данилова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 4.00 мск.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, рф