Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Дагестане опровергли сообщения о временной приостановке работы АЗС - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/dagestan-863645570.html
В Дагестане опровергли сообщения о временной приостановке работы АЗС
В Дагестане опровергли сообщения о временной приостановке работы АЗС - 17.10.2025, ПРАЙМ
В Дагестане опровергли сообщения о временной приостановке работы АЗС
Правительство Дагестана опровергло сообщения о временной приостановке работы автозаправочных станций в республике. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T18:54+0300
2025-10-17T18:54+0300
россия
дагестан
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_0:290:3829:2444_1920x0_80_0_0_efd7f8da4bdbf9f27f3e0336a982217e.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Правительство Дагестана опровергло сообщения о временной приостановке работы автозаправочных станций в республике. Ранее в социальных сетях распространились сообщения, что правительство республики якобы приостановило деятельность АЗС в регионе. "Фейк: правительство Дагестана выпустило постановление о временной приостановке деятельности автозаправочных станций на территории республики. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. В фейковом документе говорится, что такие меры якобы вводятся в связи с частыми случаями распространения некачественного топлива, содержащего примеси, и необходимы для обеспечения безопасности жителей. В пресс-службе правительства Дагестана также отметили, что с достоверной информацией можно ознакомиться на официальных ресурсах.
https://1prime.ru/20251014/toplivo-863512497.html
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_91:0:3738:2735_1920x0_80_0_0_e52c8c166d8a5cdef0fe0c9fdef81cf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дагестан, энергетика
РОССИЯ, Дагестан, энергетика
18:54 17.10.2025
 
В Дагестане опровергли сообщения о временной приостановке работы АЗС

Правительство Дагестана опровергло сообщения о приостановке работы АЗС в республике

© РИА Новости . Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Правительство Дагестана опровергло сообщения о временной приостановке работы автозаправочных станций в республике.
Ранее в социальных сетях распространились сообщения, что правительство республики якобы приостановило деятельность АЗС в регионе.
"Фейк: правительство Дагестана выпустило постановление о временной приостановке деятельности автозаправочных станций на территории республики. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
В фейковом документе говорится, что такие меры якобы вводятся в связи с частыми случаями распространения некачественного топлива, содержащего примеси, и необходимы для обеспечения безопасности жителей.
В пресс-службе правительства Дагестана также отметили, что с достоверной информацией можно ознакомиться на официальных ресурсах.
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
На Кубани опровергли сообщения о нехватке топлива в регионе
14 октября, 23:24
 
РОССИЯДагестанэнергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала