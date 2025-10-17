Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров примет участие в российско-китайской межправкомиссии
Мантуров примет участие в российско-китайской межправкомиссии
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российская делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым направится 1 ноября 2025 года в Пекин для участия в российско-китайской межправкомиссии, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Осуществить 1 ноября 2025 года визит делегации Российской Федерации (в количестве до 20 человек, включая сопровождающих лиц) во главе с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации, председателем Российской части Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству Мантуровым Д.В. в Китайскую Народную Республику (Г. Пекин) для участия в 12-м заседании указанной Комиссии", - говорится в документе.
22:39 17.10.2025
 
Мантуров примет участие в российско-китайской межправкомиссии

Делегация РФ во главе с Мантуровым 1 ноября направится в КНР для участия в межправкомиссии

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российская делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым направится 1 ноября 2025 года в Пекин для участия в российско-китайской межправкомиссии, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Осуществить 1 ноября 2025 года визит делегации Российской Федерации (в количестве до 20 человек, включая сопровождающих лиц) во главе с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации, председателем Российской части Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству Мантуровым Д.В. в Китайскую Народную Республику (Г. Пекин) для участия в 12-м заседании указанной Комиссии", - говорится в документе.
Чаты
Заголовок открываемого материала