Мантуров примет участие в российско-китайской межправкомиссии

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российская делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым направится 1 ноября 2025 года в Пекин для участия в российско-китайской межправкомиссии, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Осуществить 1 ноября 2025 года визит делегации Российской Федерации (в количестве до 20 человек, включая сопровождающих лиц) во главе с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации, председателем Российской части Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству Мантуровым Д.В. в Китайскую Народную Республику (Г. Пекин) для участия в 12-м заседании указанной Комиссии", - говорится в документе.

