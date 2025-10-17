Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Долг россиян по рассрочке при покупке жилья вырос в 1,5 раза - 17.10.2025, ПРАЙМ
Долг россиян по рассрочке при покупке жилья вырос в 1,5 раза
Долг россиян по рассрочке при покупке жилья вырос в 1,5 раза - 17.10.2025, ПРАЙМ
Долг россиян по рассрочке при покупке жилья вырос в 1,5 раза
Долг граждан по рассрочке при покупке жилья составляет примерно 1,5 триллиона рублей, эта сумма с начала года выросла в 1,5 раза, но в последние месяцы ЦБ РФ... | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Долг граждан по рассрочке при покупке жилья составляет примерно 1,5 триллиона рублей, эта сумма с начала года выросла в 1,5 раза, но в последние месяцы ЦБ РФ отмечает, что россияне стали оформлять ее реже, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. "Долг граждан по рассрочке составляет примерно 1,5 триллиона рублей, эта сумма с начала года выросла в 1,5 раза. В последние месяцы мы видим, что эти практики стали отходить на второй план. Но пока накоплен большой объем рассрочки, и существенная его часть - это приобретение не элитного жилья, а эконом и комфорт", - сказала она. "То есть можно предположить, что многие покупатели рассчитывают в перспективе перейти в ипотеку. Но ведь одобрение ипотеки на выгодных заемщику условиях не гарантировано", - отметила Данилова. По словам директора департамента, банк может отказать, платеж может оказаться не таким, как ожидалось - поэтому подходить к покупке жилья в рассрочку нужно взвешенно. Чтобы контролировать ситуацию, Банк России регулярно запрашивает у банков объемы рассрочки и график ее погашения, подчеркнула Данилова. "В начале июня мы направили в банки письмо, где рекомендовали им отслеживать рассрочку в тех проектах, которые они финансируют. Важно заранее понимать, сможет ли покупатель получить ипотеку, если у него не будет собственных средств рассчитаться с застройщиком", - напомнила она. Отмечается, что пока банки сообщают, что у них не выстроена система оценки долговой нагрузки людей, которые покупают жилье в рассрочку. Но банки согласны, что это следовало бы делать, ведь потенциально это недоучтенный долг. Поэтому при обсуждении законопроекта о рассрочке со строительным блоком регулятор настаивает на том, что информацию о рассрочке необходимо направлять в бюро кредитных историй, отметила Данилова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 4.00 мск.
03:01 17.10.2025
 
Долг россиян по рассрочке при покупке жилья вырос в 1,5 раза

Долг россиян по рассрочке при покупке жилья вырос в 1,5 раза

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Долг граждан по рассрочке при покупке жилья составляет примерно 1,5 триллиона рублей, эта сумма с начала года выросла в 1,5 раза, но в последние месяцы ЦБ РФ отмечает, что россияне стали оформлять ее реже, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
"Долг граждан по рассрочке составляет примерно 1,5 триллиона рублей, эта сумма с начала года выросла в 1,5 раза. В последние месяцы мы видим, что эти практики стали отходить на второй план. Но пока накоплен большой объем рассрочки, и существенная его часть - это приобретение не элитного жилья, а эконом и комфорт", - сказала она.
"То есть можно предположить, что многие покупатели рассчитывают в перспективе перейти в ипотеку. Но ведь одобрение ипотеки на выгодных заемщику условиях не гарантировано", - отметила Данилова.
По словам директора департамента, банк может отказать, платеж может оказаться не таким, как ожидалось - поэтому подходить к покупке жилья в рассрочку нужно взвешенно. Чтобы контролировать ситуацию, Банк России регулярно запрашивает у банков объемы рассрочки и график ее погашения, подчеркнула Данилова.
"В начале июня мы направили в банки письмо, где рекомендовали им отслеживать рассрочку в тех проектах, которые они финансируют. Важно заранее понимать, сможет ли покупатель получить ипотеку, если у него не будет собственных средств рассчитаться с застройщиком", - напомнила она.
Отмечается, что пока банки сообщают, что у них не выстроена система оценки долговой нагрузки людей, которые покупают жилье в рассрочку. Но банки согласны, что это следовало бы делать, ведь потенциально это недоучтенный долг. Поэтому при обсуждении законопроекта о рассрочке со строительным блоком регулятор настаивает на том, что информацию о рассрочке необходимо направлять в бюро кредитных историй, отметила Данилова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 4.00 мск.
 
