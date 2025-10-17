Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля рубля в расчетах за экспорт в августе выросла до 56,3% - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251017/dolja-863613054.html
Доля рубля в расчетах за экспорт в августе выросла до 56,3%
Доля рубля в расчетах за экспорт в августе выросла до 56,3% - 17.10.2025, ПРАЙМ
Доля рубля в расчетах за экспорт в августе выросла до 56,3%
Доля рубля в расчетах за российский экспорт в августе подскочила до рекордных 56,3%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T05:47+0300
2025-10-17T05:47+0300
экономика
рынок
финансы
рф
азия
европа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863613054.jpg?1760669236
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах за российский экспорт в августе подскочила до рекордных 56,3%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ. За месяц использование национальной валюты в расчетах за поставленные за рубеж российские товары и услуги выросло на 1,9 процентного пункта, а за год - и вовсе на 15,5 процентного пункта. Предыдущий максимум был установлен в июне текущего года на уровне 55,6%. Сейчас более половины расчетов за товары и услуги из России проходит в российских рублях почти во всех регионах, за исключением Америки. Там эта доля составляет 40,9%, при этом за месяц она снизилась на 5,4 процентного пункта. Больше всего рубль используют импортеры из Карибского бассейна (97,8%) и Океании (91,7%). Африканские компании платят в рублях в 70,7% случаев - при этом в конце лета доля неожиданно снизилась сразу на 24,1 процентного пункта. В то же время использование азиатскими странами российской валюты выросло на 2,9 процентного пункта - до 54,5%, европейскими - на 1,3 процентного пункта, до 66,9%. Одновременно популярность рубля в расчетах за российский импорт, наоборот, немного сократилась - до 54,1% с 55,4%. Российская валюта занимает более половины в операциях всех регионов: в Азии - 50,1%, Америке - 52,5%, Европе - 63,6%, Африке - 72%, Карибском бассейне - 83,2%, Океании - 83,4%.
рф
азия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, рф, азия, европа
Экономика, Рынок, Финансы, РФ, АЗИЯ, ЕВРОПА
05:47 17.10.2025
 
Доля рубля в расчетах за экспорт в августе выросла до 56,3%

Доля рубля в расчетах за экспорт из России в августе достигла рекордных 56,3%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах за российский экспорт в августе подскочила до рекордных 56,3%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ.
За месяц использование национальной валюты в расчетах за поставленные за рубеж российские товары и услуги выросло на 1,9 процентного пункта, а за год - и вовсе на 15,5 процентного пункта. Предыдущий максимум был установлен в июне текущего года на уровне 55,6%.
Сейчас более половины расчетов за товары и услуги из России проходит в российских рублях почти во всех регионах, за исключением Америки. Там эта доля составляет 40,9%, при этом за месяц она снизилась на 5,4 процентного пункта.
Больше всего рубль используют импортеры из Карибского бассейна (97,8%) и Океании (91,7%). Африканские компании платят в рублях в 70,7% случаев - при этом в конце лета доля неожиданно снизилась сразу на 24,1 процентного пункта.
В то же время использование азиатскими странами российской валюты выросло на 2,9 процентного пункта - до 54,5%, европейскими - на 1,3 процентного пункта, до 66,9%.
Одновременно популярность рубля в расчетах за российский импорт, наоборот, немного сократилась - до 54,1% с 55,4%. Российская валюта занимает более половины в операциях всех регионов: в Азии - 50,1%, Америке - 52,5%, Европе - 63,6%, Африке - 72%, Карибском бассейне - 83,2%, Океании - 83,4%.
 
ЭкономикаРынокФинансыРФАЗИЯЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала