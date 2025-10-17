https://1prime.ru/20251017/dollar-863643724.html
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в пятницу, при этом всю неделю он готовится завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.26 мск курс евро к доллару снижается до 1,1666 доллара с 1,1688 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене растёт до 150,54 иены с уровня прошлого закрытия в 150,43 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,14% - до 98,51 пункта. С начала недели американская валюта подешевела на 0,4% к евро, а к иене - на 0,5%. Индекс доллара также опустился на 0,5%. В пятницу были опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Так, годовая инфляция в странах европейского блока по итогам сентября ожидаемо ускорилась до 2,2% с 2% месяцем ранее. При этом базовая инфляция неожиданно ускорилась - до 2,4% с отметки августа в 2,3%. В США продолжается временное прекращение деятельности правительства - сенат в четверг уже в десятый раз не смог поддержать предложенный республиканцами законопроект о продолжении его финансирования.
