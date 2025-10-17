Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На трассе М-12 "Восток" перекрыли движение из-за ДТП - 17.10.2025
На трассе М-12 "Восток" перекрыли движение из-за ДТП
На трассе М-12 "Восток" перекрыли движение из-за ДТП
2025-10-17T07:24+0300
2025-10-17T07:24+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Движение на 772-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыто из-за ДТП, сообщила госкомпания "Автодор" "Водители, внимание! Из-за ДТП нет движения на 772 километре М-12 "Восток" в сторону Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что организован съезд на 780-м километре М-12 "Восток".
07:24 17.10.2025
 
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Движение на 772-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыто из-за ДТП, сообщила госкомпания "Автодор"
"Водители, внимание! Из-за ДТП нет движения на 772 километре М-12 "Восток" в сторону Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организован съезд на 780-м километре М-12 "Восток".
 
