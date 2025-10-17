https://1prime.ru/20251017/dvizhenie-863615330.html
На трассе М-12 "Восток" перекрыли движение из-за ДТП
На трассе М-12 "Восток" перекрыли движение из-за ДТП - 17.10.2025, ПРАЙМ
На трассе М-12 "Восток" перекрыли движение из-за ДТП
Движение на 772-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыто из-за ДТП, сообщила госкомпания "Автодор" | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T07:24+0300
2025-10-17T07:24+0300
2025-10-17T07:24+0300
бизнес
россия
экономика
москва
автодор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863615330.jpg?1760675047
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Движение на 772-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыто из-за ДТП, сообщила госкомпания "Автодор"
"Водители, внимание! Из-за ДТП нет движения на 772 километре М-12 "Восток" в сторону Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организован съезд на 780-м километре М-12 "Восток".
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, автодор
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Автодор
На трассе М-12 "Восток" перекрыли движение из-за ДТП
На трассе М-12 «Восток» перекрыли движение из-за ДТП
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Движение на 772-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыто из-за ДТП, сообщила госкомпания "Автодор"
"Водители, внимание! Из-за ДТП нет движения на 772 километре М-12 "Восток" в сторону Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организован съезд на 780-м километре М-12 "Восток".