17.10.2025
Премьер Словакии раскритиковал стратегию Джонсона по Украине
Премьер Словакии Роберт Фицо в парламенте раскритиковал бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона за украинскую политику, фрагмент выступления... | 17.10.2025
украина
словакия
киев
роберт фицо
борис джонсон
the guardian
давид арахамия
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо в парламенте раскритиковал бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона за украинскую политику, фрагмент выступления опубликован в Instagram* политика."Он [Борис Джонсон. – прим. ред.] пролоббировал на Украине линию продолжения войны, чтобы поставить Россию на колени. Однако мы хорошо знаем: русский становится на колени только когда хочет завязать себе шнурки…" — заявил Фицо.Он напомнил о "грязном скандале" Джонсона, связанном с получением "пожертвования" от олигарха, производящего дроны для Украины.Премьер отметил, что стратегия Джонсона по давлению на Россию закончилась неудачей.Ранее The Guardian предположила связь между миллионным пожертвованием Кристофера Харборна Джонсону и активной поддержкой украинского конфликта.В ноябре 2023 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что война могла завершиться в 2022 году, но Киев отказался от нейтралитета, несмотря на переговоры в Стамбуле, и продолжил боевые действия под влиянием Джонсона.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
украина
словакия
киев
украина, словакия, киев, роберт фицо, борис джонсон, instagram, the guardian, давид арахамия
19:48 17.10.2025
 
Премьер Словакии раскритиковал стратегию Джонсона по Украине

Фицо: русские встают на колени только при завязывании шнурков

© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВыступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании
Выступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Выступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании. Архивное фото
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо в парламенте раскритиковал бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона за украинскую политику, фрагмент выступления опубликован в Instagram* политика.
"Он [Борис Джонсон. – прим. ред.] пролоббировал на Украине линию продолжения войны, чтобы поставить Россию на колени. Однако мы хорошо знаем: русский становится на колени только когда хочет завязать себе шнурки…" — заявил Фицо.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
В США сообщили о возможной встрече Зеленского с Путиным
19:45
Он напомнил о "грязном скандале" Джонсона, связанном с получением "пожертвования" от олигарха, производящего дроны для Украины.
Премьер отметил, что стратегия Джонсона по давлению на Россию закончилась неудачей.
Ранее The Guardian предположила связь между миллионным пожертвованием Кристофера Харборна Джонсону и активной поддержкой украинского конфликта.
В ноябре 2023 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что война могла завершиться в 2022 году, но Киев отказался от нейтралитета, несмотря на переговоры в Стамбуле, и продолжил боевые действия под влиянием Джонсона.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
На Западе оценили положение Зеленского после разговора Трампа и Путина
19:38
*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
 
УКРАИНА СЛОВАКИЯ Киев Роберт Фицо Борис Джонсон Instagram The Guardian Давид Арахамия
 
 
Заголовок открываемого материала