https://1prime.ru/20251017/dzhonson-863647863.html
Премьер Словакии раскритиковал стратегию Джонсона по Украине
Премьер Словакии раскритиковал стратегию Джонсона по Украине - 17.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии раскритиковал стратегию Джонсона по Украине
Премьер Словакии Роберт Фицо в парламенте раскритиковал бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона за украинскую политику, фрагмент выступления... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T19:48+0300
2025-10-17T19:48+0300
2025-10-17T19:48+0300
украина
словакия
киев
роберт фицо
борис джонсон
instagram
the guardian
давид арахамия
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84204/11/842041196_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_271ecd2b2ebd3ad0852ce874f907a0fa.jpg
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо в парламенте раскритиковал бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона за украинскую политику, фрагмент выступления опубликован в Instagram* политика."Он [Борис Джонсон. – прим. ред.] пролоббировал на Украине линию продолжения войны, чтобы поставить Россию на колени. Однако мы хорошо знаем: русский становится на колени только когда хочет завязать себе шнурки…" — заявил Фицо.Он напомнил о "грязном скандале" Джонсона, связанном с получением "пожертвования" от олигарха, производящего дроны для Украины.Премьер отметил, что стратегия Джонсона по давлению на Россию закончилась неудачей.Ранее The Guardian предположила связь между миллионным пожертвованием Кристофера Харборна Джонсону и активной поддержкой украинского конфликта.В ноябре 2023 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что война могла завершиться в 2022 году, но Киев отказался от нейтралитета, несмотря на переговоры в Стамбуле, и продолжил боевые действия под влиянием Джонсона.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
https://1prime.ru/20251017/peregovory-863647704.html
https://1prime.ru/20251017/zelenskiy-863647233.html
украина
словакия
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84204/11/842041196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d3c1312397b2023a3595cd10fa8f2de6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, словакия, киев, роберт фицо, борис джонсон, instagram, the guardian, давид арахамия, в мире
УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Киев, Роберт Фицо, Борис Джонсон, Instagram, The Guardian, Давид Арахамия, В мире
Премьер Словакии раскритиковал стратегию Джонсона по Украине
Фицо: русские встают на колени только при завязывании шнурков