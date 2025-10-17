https://1prime.ru/20251017/dzhonson-863647863.html

Премьер Словакии раскритиковал стратегию Джонсона по Украине

Премьер Словакии раскритиковал стратегию Джонсона по Украине

2025-10-17T19:48+0300

украина

словакия

киев

роберт фицо

борис джонсон

instagram

the guardian

давид арахамия

в мире

МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо в парламенте раскритиковал бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона за украинскую политику, фрагмент выступления опубликован в Instagram* политика."Он [Борис Джонсон. – прим. ред.] пролоббировал на Украине линию продолжения войны, чтобы поставить Россию на колени. Однако мы хорошо знаем: русский становится на колени только когда хочет завязать себе шнурки…" — заявил Фицо.Он напомнил о "грязном скандале" Джонсона, связанном с получением "пожертвования" от олигарха, производящего дроны для Украины.Премьер отметил, что стратегия Джонсона по давлению на Россию закончилась неудачей.Ранее The Guardian предположила связь между миллионным пожертвованием Кристофера Харборна Джонсону и активной поддержкой украинского конфликта.В ноябре 2023 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что война могла завершиться в 2022 году, но Киев отказался от нейтралитета, несмотря на переговоры в Стамбуле, и продолжил боевые действия под влиянием Джонсона.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.

