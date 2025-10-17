Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал ситуацию с товарооборотом России с США - 17.10.2025
Эксперт спрогнозировал ситуацию с товарооборотом России с США
БАКУ, 17 окт – ПРАЙМ. США пытаются исправить ситуацию с историческим минимумом в товарообороте с Россией, так как американскому лидеру Дональду Трампу очень важны цифры, поделился мнением с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков. "Несмотря на то, что торговый оборот России и США сократился до исторического минимума (порядка 3,5 миллиарда долларов за 2024 год – ред.), взаимный интерес к исправлению ситуации есть и у Кремля, и у Белого дома – после возращения туда Дональда Трампа. Его администрация, к слову, исходя из политических и экономических интересов уже не единожды выводила из-под санкций те или иные российские или связанные с ней организации, а также целые сегменты рынка. Что косвенно свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в нормализации отношений с Москвой. Собственно, прямо об этом неоднократно говорил и сам Трамп во время регулярных созвонов и личной встречи с президентом Владимиром Путиным в Анкоридже. То есть восстановление прежних масштабов совместных экономических проектов, а лучше – их наращивание, очевидно, было в повестке и состоявшегося накануне телефонного разговора двух лидеров. Наряду с обсуждением украинской и ближневосточной повестки", - сказал эксперт. По его словам, причем в первом случае это касается не только разрешения, собственно, конфликта на Украине - "вернее сказать, чего от нее осталось", но и взаимоотношений с Европой – таковые с нынешним руководством что в ЕС, что в Соединенном королевстве не сложились ни у Кремля, ни у нынешнего Вашингтона. "Во втором – не только прекращение агрессии Израиля против Газы, а в целом – новая архитектура региона с учетом ситуации в Сирии, Ираке, Йемене и вокруг Ирана. Что касается вопроса поставок США ракет Tomahawk террористическому киевскому режиму, то с высокой долей вероятности можно полагать, что их не будет. Более того – и не предполагалось. Заявления о них господина Трампа, на мой взгляд, можно оценивать как очередной "спектакль" – больше для внутриамериканской аудитории, в котором Кремль высокопрофессионально ему подыграл", - отметил собеседник агентства. Арьков подчеркнул, что у Трампа и в целом у республиканцев сейчас не все хорошо с рейтингами. "Им так и не удалось решить большинства остро стоящих для избирателей экономических и социальных проблем. А тут еще и во внешней политике все отчетливее заметна провальность тактики Трампа напугать всех повышением пошлин и введением санкций, принуждая действовать по указке и в интересах США. Если к "ответочкам" от Китая уже давно привыкли (консенсусом с председателем Си не могут похвастаться и демократы), то "пощечина" от Индии в ответ на "наезд" Вашингтона была "звонкой" и унизительной для самолюбия Трампа. А еще БиБи (Биньямин Нетаньяху – ред.) регулярно нарушает договоренности, достигнутые при посредничестве Трампа и пропускает мимо ушей его наставления…. А еще свежо в памяти хамство Зеленского на февральской встрече в Белом доме…", - сказал эксперт. По его словам, Москве ничего не стоило подыграть Вашингтону – изобразить, будто там действительно поверили в угрозы поставок Tomahawk "безумному клоуну в Киеве". "Тем более, что на этой теме тоже удалось хорошо отпиариться – не только для внутрироссийской аудитории, но и, что куда важнее, для мировой политической элиты: Москва не испугалась угроз Вашингтона, а "популярно" объяснив ему, что она применит в ответ и чем это грозит, вынудила отказаться от столь опасных планов, способных по цепочке событий привести к глобальной катастрофе. Так что обе стороны, как говорится, в шоколаде. К слову, как ранее сообщало РИА Новости, Россия значительно увеличила экспорт уже настоящего (а не политического) шоколада в США, нарастив объемы поставок в минувшем году в три раза. Основную часть поставок составили шоколадные конфеты знаменитых с советских времен марок. И это возвращает нас к началу разговора – о взаимной заинтересованности в восстановлении в том числе экономических проектов", - подытожил Арьков.
