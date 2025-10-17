ЕС в августе нарастил импорт удобрений из России почти вдвое

https://1prime.ru/20251017/es-863611414.html

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Евросоюз в августе нарастил импорт удобрений из России почти вдвое, даже несмотря на новые пошлины, введенные против российских товаров, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Евросоюз с 1 июля ввел в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений. Затем эти ставки планируют поднимать и к 2028 году достичь заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно. Страны Евросоюза при этом в целом не относятся к крупными покупателям для России. В августе страны ЕС ввезли российских удобрений на 79 миллионов евро против 43,5 миллиона месяцем ранее. При этом это все еще вдвое меньше уровня августа прошлого года - 173 миллиона. Одновременно увеличился импорт и в физическом выражении - в 1,7 раза, до 218 тысяч тонн. Главным импортером остается Польша, при этом ее закупки остались на уровне прошлого месяца - 24,5 миллиона евро. В то же время самый сильный рост импорта по сравнению с июлем зафиксировала Словения - сразу в 2,1 тысячи раз, до 17,6 миллиона евро. В девять раз подскочили закупки Румынии - до 14,4 миллиона евро, Болгарии - вчетверо, до 1,1 миллиона. Испания увеличила импорт в 1,7 раза - до 3,7 миллиона евро, а Германия - на 10%, до 5,5 миллиона. Вернулись к закупкам после перерыва в июле Бельгия (4,1 миллиона евро), Ирландия (2,6 миллиона), Венгрия (1,1 миллиона) и Франция (1,05 миллиона). В то же время ряд стран продолжили сокращать импорт российских удобрений: Литва в августе снизила закупки еще вчетверо - до 558 тысяч евро, Италия - в 2,4 раза, до 553 тысяч, Нидерланды - почти в десять раз, до 351 тысячи, а Греция - в 4,5 раза, до 203 тысячи.

