СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено в крымской Евпатории, сообщил глава администрации региона Александр Юрьев в своем Telegram-канале. В пятницу Юрьев сообщал о перебоях с подачей электроэнергии и водоснабжением в Евпатории. В детсадах и школах города был объявлен сокращенный день. "На данный момент в городе полностью восстановлено электроснабжение. Давление в городской системе водоснабжения постепенно повышается, в ближайшее время вода появится во всех районах Евпатории", - написал Юрьев. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении восстановительных работ на нескольких крымских электроподстанциях, поврежденных в результате атак дронов.
2025
11:36 17.10.2025
 
В Евпатории полностью восстановили электроснабжение

Глава администрации Евпатории Юрьев сообщил о восстановлении электроснабжения

Линии электропередач. Архивное фото
© fotolia.com / kalafoto
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено в крымской Евпатории, сообщил глава администрации региона Александр Юрьев в своем Telegram-канале.
В пятницу Юрьев сообщал о перебоях с подачей электроэнергии и водоснабжением в Евпатории. В детсадах и школах города был объявлен сокращенный день.
"На данный момент в городе полностью восстановлено электроснабжение. Давление в городской системе водоснабжения постепенно повышается, в ближайшее время вода появится во всех районах Евпатории", - написал Юрьев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении восстановительных работ на нескольких крымских электроподстанциях, поврежденных в результате атак дронов.
 
