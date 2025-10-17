https://1prime.ru/20251017/evpatoriya-863626553.html
В Евпатории полностью восстановили электроснабжение
В Евпатории полностью восстановили электроснабжение - 17.10.2025, ПРАЙМ
В Евпатории полностью восстановили электроснабжение
Электроснабжение полностью восстановлено в крымской Евпатории, сообщил глава администрации региона Александр Юрьев в своем Telegram-канале. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T11:36+0300
2025-10-17T11:36+0300
2025-10-17T11:36+0300
энергетика
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/76730/40/767304088_0:8:1501:852_1920x0_80_0_0_57f07dc09bb7b9c698dd10a8ce8d63ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено в крымской Евпатории, сообщил глава администрации региона Александр Юрьев в своем Telegram-канале. В пятницу Юрьев сообщал о перебоях с подачей электроэнергии и водоснабжением в Евпатории. В детсадах и школах города был объявлен сокращенный день. "На данный момент в городе полностью восстановлено электроснабжение. Давление в городской системе водоснабжения постепенно повышается, в ближайшее время вода появится во всех районах Евпатории", - написал Юрьев. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении восстановительных работ на нескольких крымских электроподстанциях, поврежденных в результате атак дронов.
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76730/40/767304088_75:0:1408:1000_1920x0_80_0_0_f4d57c8b31692b9da210171a3e18e06c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым
В Евпатории полностью восстановили электроснабжение
Глава администрации Евпатории Юрьев сообщил о восстановлении электроснабжения