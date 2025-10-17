https://1prime.ru/20251017/evpatoriya-863626553.html

В Евпатории полностью восстановили электроснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено в крымской Евпатории, сообщил глава администрации региона Александр Юрьев в своем Telegram-канале. В пятницу Юрьев сообщал о перебоях с подачей электроэнергии и водоснабжением в Евпатории. В детсадах и школах города был объявлен сокращенный день. "На данный момент в городе полностью восстановлено электроснабжение. Давление в городской системе водоснабжения постепенно повышается, в ближайшее время вода появится во всех районах Евпатории", - написал Юрьев. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении восстановительных работ на нескольких крымских электроподстанциях, поврежденных в результате атак дронов.

