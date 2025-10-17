Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финансирование стран ЕС хотят привязать к пенсионным реформам, пишут СМИ - 17.10.2025
Финансирование стран ЕС хотят привязать к пенсионным реформам, пишут СМИ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет привязать бюджетное финансирование стран-членов Евросоюза к проведению ими пенсионных реформ, сообщает издание Politico со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников из Брюсселя. "Еврокомиссия рассматривает возможность привязать пенсионную реформу к выплате наличных средств из следующего бюджета ЕС объемом в два триллиона евро в качестве попытки защитить бюджеты стран-членов от увеличивающегося демографического кризиса. Экономические и финансовые законодательные органы ЕС стремятся подкрепить государственные пенсионные системы стран-членов индивидуальными рекомендациями по политике пенсионных накоплений", - говорится в публикации со ссылкой на трех официальных лиц. По словам собеседников издания, если столицы ЕС проигнорируют рекомендации для своих стран, они могут не получить часть финансирования в рамках нового семилетнего бюджета с 2028 года.
09:39 17.10.2025
 
Финансирование стран ЕС хотят привязать к пенсионным реформам, пишут СМИ

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет привязать бюджетное финансирование стран-членов Евросоюза к проведению ими пенсионных реформ, сообщает издание Politico со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников из Брюсселя.
"Еврокомиссия рассматривает возможность привязать пенсионную реформу к выплате наличных средств из следующего бюджета ЕС объемом в два триллиона евро в качестве попытки защитить бюджеты стран-членов от увеличивающегося демографического кризиса. Экономические и финансовые законодательные органы ЕС стремятся подкрепить государственные пенсионные системы стран-членов индивидуальными рекомендациями по политике пенсионных накоплений", - говорится в публикации со ссылкой на трех официальных лиц.
По словам собеседников издания, если столицы ЕС проигнорируют рекомендации для своих стран, они могут не получить часть финансирования в рамках нового семилетнего бюджета с 2028 года.
 
