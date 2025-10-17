https://1prime.ru/20251017/evrosoyuz-863620814.html
Финансирование стран ЕС хотят привязать к пенсионным реформам, пишут СМИ
2025-10-17T09:39+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет привязать бюджетное финансирование стран-членов Евросоюза к проведению ими пенсионных реформ, сообщает издание Politico со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников из Брюсселя. "Еврокомиссия рассматривает возможность привязать пенсионную реформу к выплате наличных средств из следующего бюджета ЕС объемом в два триллиона евро в качестве попытки защитить бюджеты стран-членов от увеличивающегося демографического кризиса. Экономические и финансовые законодательные органы ЕС стремятся подкрепить государственные пенсионные системы стран-членов индивидуальными рекомендациями по политике пенсионных накоплений", - говорится в публикации со ссылкой на трех официальных лиц. По словам собеседников издания, если столицы ЕС проигнорируют рекомендации для своих стран, они могут не получить часть финансирования в рамках нового семилетнего бюджета с 2028 года.
