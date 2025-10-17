https://1prime.ru/20251017/evrosoyuz-863620814.html

Финансирование стран ЕС хотят привязать к пенсионным реформам, пишут СМИ

Финансирование стран ЕС хотят привязать к пенсионным реформам, пишут СМИ - 17.10.2025, ПРАЙМ

Финансирование стран ЕС хотят привязать к пенсионным реформам, пишут СМИ

Еврокомиссия хочет привязать бюджетное финансирование стран-членов Евросоюза к проведению ими пенсионных реформ, сообщает издание Politico со ссылкой на трех... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T09:39+0300

2025-10-17T09:39+0300

2025-10-17T09:39+0300

экономика

финансы

банки

брюссель

ес

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет привязать бюджетное финансирование стран-членов Евросоюза к проведению ими пенсионных реформ, сообщает издание Politico со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников из Брюсселя. "Еврокомиссия рассматривает возможность привязать пенсионную реформу к выплате наличных средств из следующего бюджета ЕС объемом в два триллиона евро в качестве попытки защитить бюджеты стран-членов от увеличивающегося демографического кризиса. Экономические и финансовые законодательные органы ЕС стремятся подкрепить государственные пенсионные системы стран-членов индивидуальными рекомендациями по политике пенсионных накоплений", - говорится в публикации со ссылкой на трех официальных лиц. По словам собеседников издания, если столицы ЕС проигнорируют рекомендации для своих стран, они могут не получить часть финансирования в рамках нового семилетнего бюджета с 2028 года.

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, брюссель, ес, мировая экономика