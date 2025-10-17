Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, как Путин и Трамп унизили Макрона - 17.10.2025
На Западе раскрыли, как Путин и Трамп унизили Макрона
На Западе раскрыли, как Путин и Трамп унизили Макрона - 17.10.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, как Путин и Трамп унизили Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон будет в ярости из-за предстоящей встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии, написал лидер... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T11:08+0300
2025-10-17T11:08+0300
владимир путин
дональд трамп
франция
запад
сша
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон будет в ярости из-за предстоящей встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "Я знаю нескольких человек, которые будут в бешенстве... например, некий Эммануэль и некая Урсула! Саммит в стране ЕС! Какое унижение для них и для евроястребов", — говорится в публикации.Накануне состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа.Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
франция
запад
сша
владимир путин, дональд трамп, франция, запад, сша, эммануэль макрон
Владимир Путин, Дональд Трамп, ФРАНЦИЯ, ЗАПАД, США, Эммануэль Макрон
11:08 17.10.2025
 
На Западе раскрыли, как Путин и Трамп унизили Макрона

Филиппо: Макрон будет в бешенстве из-за встречи Путина и Трампа в Венгрии

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон будет в ярости из-за предстоящей встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Я знаю нескольких человек, которые будут в бешенстве... например, некий Эммануэль и некая Урсула! Саммит в стране ЕС! Какое унижение для них и для евроястребов", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Зеленский сделал дерзкое заявление о Путине перед встречей с Трампом
Вчера, 12:59
Накануне состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште.

Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Послание Мерца к Путину вызвало изумление на Западе
08:40
 
Владимир Путин, Дональд Трамп, ФРАНЦИЯ, ЗАПАД, США, Эммануэль Макрон
 
 
