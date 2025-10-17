На Западе раскрыли, как Путин и Трамп унизили Макрона

https://1prime.ru/20251017/filippo-863625393.html

МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон будет в ярости из-за предстоящей встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "Я знаю нескольких человек, которые будут в бешенстве... например, некий Эммануэль и некая Урсула! Саммит в стране ЕС! Какое унижение для них и для евроястребов", — говорится в публикации.Накануне состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа.Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.

