В Нижнем Новгороде стартовал форум ответственного бизнеса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт - ПРАЙМ. Форум ответственного бизнеса "Со.Знание" стартовал в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Участники форума обсудят приоритетные направления развития в области демографии, социальной политики, экологии, корпоративной культуры и партнёрства бизнеса с государством, а также выработают предложения по укреплению роли ответственного бизнеса в развитии страны. "Международный форум "Со.Знание" вот уже 4 года объединяет представителей бизнеса, власти, научного и образовательного сообщества, общественных организаций, зарубежных партнеров. Он стал одной из центральных российских площадок, где обсуждаются самые актуальные вопросы, связанные с устойчивым развитием нашей страны", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на открытии форума. Он отметил, что Нижегородская область традиционно уделяет огромное внимание ответственному бизнесу и стимулированию бизнеса к реализации государственной политики и собственных внутренних корпоративных стандартов социальной ответственности. По его словам, сейчас предложено "новое прочтение так называемого ESG подхода (Environmental, Social, Governance – аббревиатура "экология, социальная ответственность, корпоративное управление" - ред)". Никитин рассказал, что заменившая ESG новая форма ЭКГ (экология, кадры, государство) позволяет "насаживать как на шампур" все самые актуальные задачи, которые ставит президент России, а также конъюнктура и ситуация вокруг нас в текущий момент времени. "Если изначально участниками ЭКГ-рейтинга было около 40 тысяч предпринимателей, то сейчас усилиями всех это уже 7 миллионов", - подчеркнул Никитин. Он также напомнил, что в начале июня на ЦИПРе состоялась сессия, посвященная развитию ответственного бизнеса, а уже 8 августа был принят закон Нижегородской области о развитии ответственного бизнеса. "Мы стали первым регионом Приволжского федерального округа, который интегрировал в свою правовую систему такой закон", - сказал губернатор Нижегородской области. По словам организаторов, всего в рамках деловой программы форума состоится более 20 деловых сессий, посвященных обсуждению ключевых вопросов в области экономики, социальной политики, демографии и экологии. Главным событием ЭКГ-форума станет пленарная сессия "Экономическая эффективность и социальная справедливость. Вклад бизнеса в развитие страны", где будут представлены предложения по формированию долгосрочной стратегии ответственного бизнеса в России. Также в рамках мероприятия состоится церемония награждения лидеров ЭКГ-рейтинга Приволжского федерального округа, отражающего достижения компаний в сфере экологии, кадровой политики и партнерства с государством.

