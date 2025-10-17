Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: во Франции Apple оштрафовали за навязывание рекламных трекеров - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/frantsiya-863641486.html
СМИ: во Франции Apple оштрафовали за навязывание рекламных трекеров
СМИ: во Франции Apple оштрафовали за навязывание рекламных трекеров - 17.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: во Франции Apple оштрафовали за навязывание рекламных трекеров
Государственный совет Франции отклонил апелляцию Apple и присудил штраф в восемь миллионов евро за навязывание пользователям рекламных трекеров без их согласия, | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T16:56+0300
2025-10-17T16:57+0300
технологии
бизнес
франция
apple
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860071508_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_6981a6780614f811e5b6226cc479f015.jpg
ПАРИЖ, 17 окт - ПРАЙМ. Государственный совет Франции отклонил апелляцию Apple и присудил штраф в восемь миллионов евро за навязывание пользователям рекламных трекеров без их согласия, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс. Штраф был присвоен Apple конце 2022 года управлением по защите персональных данных (CNIL) после жалобы от ассоциации France Digitale, которая объединяет стартапы в области разработки программного обеспечения. “Государственный совет отклонил в среду апелляцию Apple касающуюся штрафа в 8 миллионов евро присвоенному (Apple - ред.) в конце 2022 года CNIL за навязывание рекламных трекеров своим пользователям во Франции без их согласия”, - говорится в материале. Свое решение, с которым ознакомилось АФП, Государственный совет объясняет тем, что введенные санкции не были непропорциональными, учитывая число человек, кого это коснулось (27,5 миллионов человек между июлем 2020 и июлем 2021), а также глобальный доход этого технологического гиганта. Компания Apple в свою очередь ответила на вопрос АФП, что “остается верна своим принципам защиты конфиденциальности пользователей перед компаниями, использующими персональные данные”, написало агентство. По данным АФП, в конце марта этого года Apple был присужден еще один штраф в 150 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением в контексте адресной рекламы на своих устройствах. В начале октября другая жалоба о незаконном прослушивании пользователей устройств Apple с виртуальным помощником Siri была передана в управление по борьбе с киберпреступностью Франции (OFAC).
https://1prime.ru/20250929/fas--862950966.html
https://1prime.ru/20251017/isk-863633960.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860071508_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ec8a82b142cba1f23b507ceebee04fff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, франция, apple
Технологии, Бизнес, ФРАНЦИЯ, Apple
16:56 17.10.2025 (обновлено: 16:57 17.10.2025)
 
СМИ: во Франции Apple оштрафовали за навязывание рекламных трекеров

AFP: Госсовет Франции присудил Apple штраф в 8 млн евро за навязывание рекламных трекеров

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 17 окт - ПРАЙМ. Государственный совет Франции отклонил апелляцию Apple и присудил штраф в восемь миллионов евро за навязывание пользователям рекламных трекеров без их согласия, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс.
Штраф был присвоен Apple конце 2022 года управлением по защите персональных данных (CNIL) после жалобы от ассоциации France Digitale, которая объединяет стартапы в области разработки программного обеспечения.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
ФАС оштрафовала "Сравни.ру" за ненадлежащую рекламу онлайн-вклада
29 сентября, 14:30
“Государственный совет отклонил в среду апелляцию Apple касающуюся штрафа в 8 миллионов евро присвоенному (Apple - ред.) в конце 2022 года CNIL за навязывание рекламных трекеров своим пользователям во Франции без их согласия”, - говорится в материале.
Свое решение, с которым ознакомилось АФП, Государственный совет объясняет тем, что введенные санкции не были непропорциональными, учитывая число человек, кого это коснулось (27,5 миллионов человек между июлем 2020 и июлем 2021), а также глобальный доход этого технологического гиганта.
Компания Apple в свою очередь ответила на вопрос АФП, что “остается верна своим принципам защиты конфиденциальности пользователей перед компаниями, использующими персональные данные”, написало агентство.
По данным АФП, в конце марта этого года Apple был присужден еще один штраф в 150 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением в контексте адресной рекламы на своих устройствах.
В начале октября другая жалоба о незаконном прослушивании пользователей устройств Apple с виртуальным помощником Siri была передана в управление по борьбе с киберпреступностью Франции (OFAC).
АльфаСтрахование
Суд удовлетворил иск "АльфаСтрахования" к четырем компаниям
14:19
 
ТехнологииБизнесФРАНЦИЯApple
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала