СМИ: во Франции Apple оштрафовали за навязывание рекламных трекеров

ПАРИЖ, 17 окт - ПРАЙМ. Государственный совет Франции отклонил апелляцию Apple и присудил штраф в восемь миллионов евро за навязывание пользователям рекламных трекеров без их согласия, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс. Штраф был присвоен Apple конце 2022 года управлением по защите персональных данных (CNIL) после жалобы от ассоциации France Digitale, которая объединяет стартапы в области разработки программного обеспечения. “Государственный совет отклонил в среду апелляцию Apple касающуюся штрафа в 8 миллионов евро присвоенному (Apple - ред.) в конце 2022 года CNIL за навязывание рекламных трекеров своим пользователям во Франции без их согласия”, - говорится в материале. Свое решение, с которым ознакомилось АФП, Государственный совет объясняет тем, что введенные санкции не были непропорциональными, учитывая число человек, кого это коснулось (27,5 миллионов человек между июлем 2020 и июлем 2021), а также глобальный доход этого технологического гиганта. Компания Apple в свою очередь ответила на вопрос АФП, что “остается верна своим принципам защиты конфиденциальности пользователей перед компаниями, использующими персональные данные”, написало агентство. По данным АФП, в конце марта этого года Apple был присужден еще один штраф в 150 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением в контексте адресной рекламы на своих устройствах. В начале октября другая жалоба о незаконном прослушивании пользователей устройств Apple с виртуальным помощником Siri была передана в управление по борьбе с киберпреступностью Франции (OFAC).

