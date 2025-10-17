Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал имущество экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Галицкого - 17.10.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал имущество экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Галицкого
Суд арестовал имущество экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Галицкого - 17.10.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал имущество экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Галицкого
Пресненский суд Москвы арестовал имущество бывшего члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого на 435 миллионов рублей в рамках иска о разделе... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T08:41+0300
2025-10-17T08:42+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы арестовал имущество бывшего члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого на 435 миллионов рублей в рамках иска о разделе имущества с его бывшей супругой Алией Галицкой, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости. Пресненский суд Москвы наложил арест на недвижимость Галицкого по иску его бывшей супруги о разделе совместно нажитого имущества только в России. Кадастровая стоимость имущества оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать 1,2 миллиарда рублей. По делу назначена экспертиза, в рамках которой будет установлена рыночная стоимость. Среди арестованного имущества указывается квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, а также квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке в центре Москвы на Сретенке. В начале октября Галицкая обратилась в Пресненский суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества, рассмотрение пройдет в закрытом режиме. Кроме того, этот же рассматривает иск Галицкого к своей бывшей супруге Алие о взыскании алиментов на детей. В браке у Галицких родилось двое детей, которые имеют гражданство России и США. В марте супруги развелись, согласно решению Верховного суда штата Калифорнии (США), местом проживания детей суд определил с матерью - Алией Галицкой. Она вместе с детьми проживала в Подмосковье. В конце мая их отец Александр Галицкий забрал детей из школы и увез в неизвестном направлении. Как рассказал РИА Новости ее адвокат Рубен Маркарьян, Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но никакой реакции от американских властей пока не последовало. В связи с этим она подала заявление в России. По этому поводу Галицкую уже опросили в УВД ЦАО. Ей удалось узнать, где находятся ее дети, она встретилась с ними в Швейцарии, однако не смогла забрать их домой в Россию, поскольку документы дочерей находятся у отца, рассказал ее адвокат. В свою очередь Галицкий в своем исковом заявлении (имеется а распоряжении РИА Новости) к своей бывшей супруге о взыскании алиментов указывает, что дети имеют "большую привязанность к отцу". В интересах дочерей просит суд определить их место проживания с отцом, а также "взыскать с ответчика Галицкой А. Ж. алименты на содержание общих несовершеннолетних детей в установленном законом порядке". При этом он уточнил в иске, что хочет получать треть от дохода бывшей жены ежемесячно, пока старшей дочери не исполнится 18 лет, после этого на период до совершеннолетия второй дочери - четверть дохода. Галицкий был членом совета директоров "Альфа-банка", однако, согласно официальной информации пресс-службы кредитной организации, весной вышел из состава совета директоров вместе с недавно арестованным по делу о взятке IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким.
финансы, москва, сша, калифорния, верховный суд, альфа-банк
Происшествия, Финансы, МОСКВА, США, Калифорния, Верховный суд, Альфа-банк
08:41 17.10.2025 (обновлено: 08:42 17.10.2025)
 
Суд арестовал имущество экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Галицкого

Суд арестовал имущество экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Галицкого на 435 млн руб

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы арестовал имущество бывшего члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого на 435 миллионов рублей в рамках иска о разделе имущества с его бывшей супругой Алией Галицкой, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
Пресненский суд Москвы наложил арест на недвижимость Галицкого по иску его бывшей супруги о разделе совместно нажитого имущества только в России. Кадастровая стоимость имущества оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать 1,2 миллиарда рублей. По делу назначена экспертиза, в рамках которой будет установлена рыночная стоимость.
Среди арестованного имущества указывается квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, а также квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке в центре Москвы на Сретенке.
В начале октября Галицкая обратилась в Пресненский суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества, рассмотрение пройдет в закрытом режиме.
Кроме того, этот же рассматривает иск Галицкого к своей бывшей супруге Алие о взыскании алиментов на детей. В браке у Галицких родилось двое детей, которые имеют гражданство России и США.
В марте супруги развелись, согласно решению Верховного суда штата Калифорнии (США), местом проживания детей суд определил с матерью - Алией Галицкой.
Она вместе с детьми проживала в Подмосковье. В конце мая их отец Александр Галицкий забрал детей из школы и увез в неизвестном направлении.
Как рассказал РИА Новости ее адвокат Рубен Маркарьян, Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но никакой реакции от американских властей пока не последовало. В связи с этим она подала заявление в России.
По этому поводу Галицкую уже опросили в УВД ЦАО. Ей удалось узнать, где находятся ее дети, она встретилась с ними в Швейцарии, однако не смогла забрать их домой в Россию, поскольку документы дочерей находятся у отца, рассказал ее адвокат.
В свою очередь Галицкий в своем исковом заявлении (имеется а распоряжении РИА Новости) к своей бывшей супруге о взыскании алиментов указывает, что дети имеют "большую привязанность к отцу".
В интересах дочерей просит суд определить их место проживания с отцом, а также "взыскать с ответчика Галицкой А. Ж. алименты на содержание общих несовершеннолетних детей в установленном законом порядке".
При этом он уточнил в иске, что хочет получать треть от дохода бывшей жены ежемесячно, пока старшей дочери не исполнится 18 лет, после этого на период до совершеннолетия второй дочери - четверть дохода.
Галицкий был членом совета директоров "Альфа-банка", однако, согласно официальной информации пресс-службы кредитной организации, весной вышел из состава совета директоров вместе с недавно арестованным по делу о взятке IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким.
 
