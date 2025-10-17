https://1prime.ru/20251017/gaz-863623595.html

Цены на газ в Европе слабо снижаются

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу слабо снижаются, оставаясь близко от отметки в 390 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 390 долларов (-0,1%). А по состоянию на 9.58 мск их стоимость составляет 387,2 доллара (-0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 390,4 доллара за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, ещё в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

