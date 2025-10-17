Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Резерв газа в подземных хранилищах в России достиг нового рекорда - 17.10.2025
Резерв газа в подземных хранилищах в России достиг нового рекорда
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Оперативный резерв в подземных хранилищах газа (ПХГ) России к началу сезона его отбора достиг нового рекорда для газовой отрасли, составив 73,17 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром"."К началу сезона отбора оперативный резерв газа в хранилищах (ПХГ) доведен до 73,170 миллиарда кубометров - это новый абсолютный рекорд в истории газовой отрасли. Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ обеспечена на достигнутом ранее рекордном уровне - 858,8 миллиона кубометров", - говорится в сообщении компании.Уточняется, что с учетом ПХГ "Газпрома" в Белоруссии и Армении оперативный резерв газа составит 74,417 миллиарда кубометров, производительность – 898,8 миллиона кубометров в сутки.Достаточные запасы газа в подземных хранилищах играют важную роль в прохождении периода пиковых зимних нагрузок, а "Газпром" последовательно развивает мощности хранения: в текущем году он закончил строительство еще одного подземного резервуара на Калининградском ПХГ, уточняет концерн.Электро- и теплогенерирующие предприятия группы "Газпром" подготовлены к холодам, отмечается также в сообщении. В полном объеме проведены планово-предупредительные ремонтные работы и испытания оборудования, запасы резервного топлива для объектов генерации сформированы выше нормативных значений, добавляется там.Уточняется, что информацию о готовности к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2025 – начале 2026 года и мерах, необходимых для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период, рассмотрело в пятницу правление "Газпрома".
15:06 17.10.2025 (обновлено: 15:24 17.10.2025)
 
Резерв газа в подземных хранилищах в России достиг нового рекорда

Резерв газа в подземных хранилищах в РФ достиг нового рекорда в 73,17 млрд кубов

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Оперативный резерв в подземных хранилищах газа (ПХГ) России к началу сезона его отбора достиг нового рекорда для газовой отрасли, составив 73,17 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром".
"К началу сезона отбора оперативный резерв газа в хранилищах (ПХГ) доведен до 73,170 миллиарда кубометров - это новый абсолютный рекорд в истории газовой отрасли. Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ обеспечена на достигнутом ранее рекордном уровне - 858,8 миллиона кубометров", - говорится в сообщении компании.
Уточняется, что с учетом ПХГ "Газпрома" в Белоруссии и Армении оперативный резерв газа составит 74,417 миллиарда кубометров, производительность – 898,8 миллиона кубометров в сутки.
Достаточные запасы газа в подземных хранилищах играют важную роль в прохождении периода пиковых зимних нагрузок, а "Газпром" последовательно развивает мощности хранения: в текущем году он закончил строительство еще одного подземного резервуара на Калининградском ПХГ, уточняет концерн.
Электро- и теплогенерирующие предприятия группы "Газпром" подготовлены к холодам, отмечается также в сообщении. В полном объеме проведены планово-предупредительные ремонтные работы и испытания оборудования, запасы резервного топлива для объектов генерации сформированы выше нормативных значений, добавляется там.
Уточняется, что информацию о готовности к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2025 – начале 2026 года и мерах, необходимых для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период, рассмотрело в пятницу правление "Газпрома".
"Газпром" заявил о готовности к надежной работе в осенне-зимний период
