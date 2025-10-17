https://1prime.ru/20251017/gaz-863636004.html

Резерв газа в подземных хранилищах в России достиг нового рекорда

Резерв газа в подземных хранилищах в России достиг нового рекорда - 17.10.2025, ПРАЙМ

Резерв газа в подземных хранилищах в России достиг нового рекорда

Оперативный резерв в подземных хранилищах газа (ПХГ) России к началу сезона его отбора достиг нового рекорда для газовой отрасли, составив 73,17 миллиарда... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T15:06+0300

2025-10-17T15:06+0300

2025-10-17T15:24+0300

энергетика

газ

россия

газпром

белоруссия

армения

https://cdnn.1prime.ru/img/82639/76/826397677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8009900cdb06a7749a9e91a869f4588f.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Оперативный резерв в подземных хранилищах газа (ПХГ) России к началу сезона его отбора достиг нового рекорда для газовой отрасли, составив 73,17 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром"."К началу сезона отбора оперативный резерв газа в хранилищах (ПХГ) доведен до 73,170 миллиарда кубометров - это новый абсолютный рекорд в истории газовой отрасли. Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ обеспечена на достигнутом ранее рекордном уровне - 858,8 миллиона кубометров", - говорится в сообщении компании.Уточняется, что с учетом ПХГ "Газпрома" в Белоруссии и Армении оперативный резерв газа составит 74,417 миллиарда кубометров, производительность – 898,8 миллиона кубометров в сутки.Достаточные запасы газа в подземных хранилищах играют важную роль в прохождении периода пиковых зимних нагрузок, а "Газпром" последовательно развивает мощности хранения: в текущем году он закончил строительство еще одного подземного резервуара на Калининградском ПХГ, уточняет концерн.Электро- и теплогенерирующие предприятия группы "Газпром" подготовлены к холодам, отмечается также в сообщении. В полном объеме проведены планово-предупредительные ремонтные работы и испытания оборудования, запасы резервного топлива для объектов генерации сформированы выше нормативных значений, добавляется там.Уточняется, что информацию о готовности к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2025 – начале 2026 года и мерах, необходимых для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период, рассмотрело в пятницу правление "Газпрома".

https://1prime.ru/20251017/gazprom-863636099.html

белоруссия

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, газпром, белоруссия, армения