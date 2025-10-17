https://1prime.ru/20251017/gaz-863637121.html

"Газпром" побил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

энергетика

газ

китай

газпром

газопровод "сила сибири"

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Газпром" 16 октября зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", сообщила компания."16 октября "Газпром" зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Это четвертый рекорд с момента выхода поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря прошлого года."Газпром" и китайская корпорация CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.

китай

