"Газпром" побил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - 17.10.2025
"Газпром" побил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" побил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - 17.10.2025, ПРАЙМ
"Газпром" побил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" 16 октября зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", сообщила компания. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T15:34+0300
2025-10-17T16:05+0300
энергетика
газ
китай
газпром
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/13/841331309_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5936a8a87807a075c23b3911111979fe.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Газпром" 16 октября зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", сообщила компания."16 октября "Газпром" зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Это четвертый рекорд с момента выхода поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря прошлого года."Газпром" и китайская корпорация CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.
https://1prime.ru/20251017/gazprom-863636099.html
китай
газ, китай, газпром, газопровод "сила сибири"
Энергетика, Газ, КИТАЙ, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
15:34 17.10.2025 (обновлено: 16:05 17.10.2025)
 
"Газпром" побил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" 16 октября установил новый рекорд суточных поставок в Китай по "Силе Сибири"

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Газопровод «Сила Сибири». Архивное фото
© Фото : ПАО «Газпром»
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Газпром" 16 октября зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", сообщила компания.
"16 октября "Газпром" зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Это четвертый рекорд с момента выхода поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.
Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря прошлого года.
"Газпром" и китайская корпорация CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.
ЭнергетикаГазКИТАЙГазпромГазопровод "Сила Сибири"
 
 
