Миллер: "Газпром" обладает самостоятельной гидрометеорологической службой - 17.10.2025
Миллер: "Газпром" обладает самостоятельной гидрометеорологической службой
2025-10-17T07:18+0300
2025-10-17T07:18+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. "Газпром" обладает самостоятельной гидрометеорологической службой, делает свои прогнозы погоды, в том числе долгосрочные, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах Российской энергетической недели. "Как в "Газпроме" развивалась фактически своя гидрометеорологическая служба. На самом деле мы занимаемся ей сами, вполне самостоятельно, и мы делаем свои прогнозы", – сказал он. Миллер уточнил, что в компании ежедневно рассматриваются шесть карт с разными показателями, рассчитанными на сутки. "Первая карта – это абсолютная температура. Вторая карта – это отклонение от абсолютных температур. Третья карта – это давление. Четвертая карта – это отклонение от давления и так далее", – сказал он. "Газпром" получает соответствующую информацию от разных учреждений, которые занимаются этими вопросами, отметил Миллер. "У нас есть своя концепция, свое видение предсказаний, долгосрочных прогнозов погоды на зиму, на лето, на ближайший квартал и так далее", – отметил он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
07:18 17.10.2025
 
Миллер: "Газпром" обладает самостоятельной гидрометеорологической службой

Миллер: «Газпром» имеет собственную гидрометеорологическую службу

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. "Газпром" обладает самостоятельной гидрометеорологической службой, делает свои прогнозы погоды, в том числе долгосрочные, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах Российской энергетической недели.
"Как в "Газпроме" развивалась фактически своя гидрометеорологическая служба. На самом деле мы занимаемся ей сами, вполне самостоятельно, и мы делаем свои прогнозы", – сказал он.
Миллер уточнил, что в компании ежедневно рассматриваются шесть карт с разными показателями, рассчитанными на сутки.
"Первая карта – это абсолютная температура. Вторая карта – это отклонение от абсолютных температур. Третья карта – это давление. Четвертая карта – это отклонение от давления и так далее", – сказал он.
"Газпром" получает соответствующую информацию от разных учреждений, которые занимаются этими вопросами, отметил Миллер.
"У нас есть своя концепция, свое видение предсказаний, долгосрочных прогнозов погоды на зиму, на лето, на ближайший квартал и так далее", – отметил он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
 
Заголовок открываемого материала