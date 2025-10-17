https://1prime.ru/20251017/gazprom-863615154.html

Миллер: "Газпром" обладает самостоятельной гидрометеорологической службой

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. "Газпром" обладает самостоятельной гидрометеорологической службой, делает свои прогнозы погоды, в том числе долгосрочные, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах Российской энергетической недели. "Как в "Газпроме" развивалась фактически своя гидрометеорологическая служба. На самом деле мы занимаемся ей сами, вполне самостоятельно, и мы делаем свои прогнозы", – сказал он. Миллер уточнил, что в компании ежедневно рассматриваются шесть карт с разными показателями, рассчитанными на сутки. "Первая карта – это абсолютная температура. Вторая карта – это отклонение от абсолютных температур. Третья карта – это давление. Четвертая карта – это отклонение от давления и так далее", – сказал он. "Газпром" получает соответствующую информацию от разных учреждений, которые занимаются этими вопросами, отметил Миллер. "У нас есть своя концепция, свое видение предсказаний, долгосрочных прогнозов погоды на зиму, на лето, на ближайший квартал и так далее", – отметил он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

