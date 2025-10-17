https://1prime.ru/20251017/gazprom-863636099.html
"Газпром" заявил о готовности к надежной работе в осенне-зимний период
"Газпром" заявил о готовности к надежной работе в осенне-зимний период - 17.10.2025, ПРАЙМ
"Газпром" заявил о готовности к надежной работе в осенне-зимний период
Производственный комплекс "Газпрома" готов к надежной работе в наступивший осенне-зимний период, сообщила компания. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T15:08+0300
2025-10-17T15:08+0300
2025-10-17T15:19+0300
энергетика
бизнес
газпром
россия
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_02ab4347210c04303bbba4022f1744f7.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Производственный комплекс "Газпрома" готов к надежной работе в наступивший осенне-зимний период, сообщила компания."Производственный комплекс "Газпрома" готов к надежной работе в осенне-зимний период 2025/2026 года. В полном объеме и в срок выполнены все запланированные комплексы планово-профилактических и ремонтных работ", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Отмечается, что к 1 октября проведен ремонт на 221 объекте добычи углеводородов, 148 газоперекачивающих агрегатах компрессорных станций, 93 газораспределительных станциях (ГРС), на участках линейной части магистральных газопроводов.Кроме того, выполнены диагностика и ремонт в газораспределительных сетях (компании группы "Газпром" обслуживают более 900 тысяч километров таких газопроводов). Проведено техническое перевооружение и реконструкция ряда ГРС, что повысило их производительность для увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых.Добавляется, что информацию о готовности к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2025 – начале 2026 года и мерах, необходимых для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период, рассмотрело в пятницу правление "Газпрома".
https://1prime.ru/20251017/gaz-863636004.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42ee2dbfb39ea2072c9deff4a8acfe5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, газпром, россия, газ
Энергетика, Бизнес, Газпром, РОССИЯ, Газ
"Газпром" заявил о готовности к надежной работе в осенне-зимний период
Производственный комплекс "Газпрома" готов к надежной работе в осенне-зимний период
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Производственный комплекс "Газпрома" готов к надежной работе в наступивший осенне-зимний период, сообщила компания.
"Производственный комплекс "Газпрома" готов к надежной работе в осенне-зимний период 2025/2026 года. В полном объеме и в срок выполнены все запланированные комплексы планово-профилактических и ремонтных работ", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Отмечается, что к 1 октября проведен ремонт на 221 объекте добычи углеводородов, 148 газоперекачивающих агрегатах компрессорных станций, 93 газораспределительных станциях (ГРС), на участках линейной части магистральных газопроводов.
Кроме того, выполнены диагностика и ремонт в газораспределительных сетях (компании группы "Газпром
" обслуживают более 900 тысяч километров таких газопроводов). Проведено техническое перевооружение и реконструкция ряда ГРС, что повысило их производительность для увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых.
Добавляется, что информацию о готовности к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2025 – начале 2026 года и мерах, необходимых для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период, рассмотрело в пятницу правление "Газпрома".
Резерв газа в подземных хранилищах в России достиг нового рекорда