"Газпром" заявил о готовности к надежной работе в осенне-зимний период - 17.10.2025
"Газпром" заявил о готовности к надежной работе в осенне-зимний период
"Газпром" заявил о готовности к надежной работе в осенне-зимний период
Производственный комплекс "Газпрома" готов к надежной работе в наступивший осенне-зимний период, сообщила компания. | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Производственный комплекс "Газпрома" готов к надежной работе в наступивший осенне-зимний период, сообщила компания."Производственный комплекс "Газпрома" готов к надежной работе в осенне-зимний период 2025/2026 года. В полном объеме и в срок выполнены все запланированные комплексы планово-профилактических и ремонтных работ", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Отмечается, что к 1 октября проведен ремонт на 221 объекте добычи углеводородов, 148 газоперекачивающих агрегатах компрессорных станций, 93 газораспределительных станциях (ГРС), на участках линейной части магистральных газопроводов.Кроме того, выполнены диагностика и ремонт в газораспределительных сетях (компании группы "Газпром" обслуживают более 900 тысяч километров таких газопроводов). Проведено техническое перевооружение и реконструкция ряда ГРС, что повысило их производительность для увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых.Добавляется, что информацию о готовности к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2025 – начале 2026 года и мерах, необходимых для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период, рассмотрело в пятницу правление "Газпрома".
15:08 17.10.2025 (обновлено: 15:19 17.10.2025)
 
"Газпром" заявил о готовности к надежной работе в осенне-зимний период

Производственный комплекс "Газпрома" готов к надежной работе в осенне-зимний период

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании "Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Производственный комплекс "Газпрома" готов к надежной работе в наступивший осенне-зимний период, сообщила компания.
"Производственный комплекс "Газпрома" готов к надежной работе в осенне-зимний период 2025/2026 года. В полном объеме и в срок выполнены все запланированные комплексы планово-профилактических и ремонтных работ", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Отмечается, что к 1 октября проведен ремонт на 221 объекте добычи углеводородов, 148 газоперекачивающих агрегатах компрессорных станций, 93 газораспределительных станциях (ГРС), на участках линейной части магистральных газопроводов.
Кроме того, выполнены диагностика и ремонт в газораспределительных сетях (компании группы "Газпром" обслуживают более 900 тысяч километров таких газопроводов). Проведено техническое перевооружение и реконструкция ряда ГРС, что повысило их производительность для увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых.
Добавляется, что информацию о готовности к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2025 – начале 2026 года и мерах, необходимых для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период, рассмотрело в пятницу правление "Газпрома".
Рабочий на подземном хранилище газа - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Резерв газа в подземных хранилищах в России достиг нового рекорда
ЭнергетикаБизнесГазпромРОССИЯГаз
 
 
Заголовок открываемого материала