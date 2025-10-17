https://1prime.ru/20251017/gazprom-863638630.html

Миллер оценил финансовое положение "Газпрома"

экономика

газ

алексей миллер

газпром

россия

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Финансовое положение "Газпрома" стабильно и надежно, компания финансирует инвестпрограмму за счет операционного денежного потока, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер."Мы свои затраты в большинстве своем, конечно же, у нас есть какая-то программа заимствований, так работают все компании, финансируем за счет нашего операционного денежного потока. И это еще раз говорит о том, что финансовое положение "Газпрома" стабильно и надежно", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Миллер также отметил, что Европу покидают газоемкие предприятия, новые производства появляются "на других континентах, в других странах". "Мы видим проблемы, с которыми столкнулась Европа сейчас при закачке в подземные хранилища газа на предстоящую зиму", – добавил он.

