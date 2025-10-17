Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миллер оценил финансовое положение "Газпрома"
Миллер оценил финансовое положение "Газпрома"
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Финансовое положение "Газпрома" стабильно и надежно, компания финансирует инвестпрограмму за счет операционного денежного потока, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер."Мы свои затраты в большинстве своем, конечно же, у нас есть какая-то программа заимствований, так работают все компании, финансируем за счет нашего операционного денежного потока. И это еще раз говорит о том, что финансовое положение "Газпрома" стабильно и надежно", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Миллер также отметил, что Европу покидают газоемкие предприятия, новые производства появляются "на других континентах, в других странах". "Мы видим проблемы, с которыми столкнулась Европа сейчас при закачке в подземные хранилища газа на предстоящую зиму", – добавил он.
газ, алексей миллер, газпром, россия
Экономика, Газ, Алексей Миллер, Газпром, РОССИЯ
15:51 17.10.2025 (обновлено: 16:05 17.10.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер . Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Финансовое положение "Газпрома" стабильно и надежно, компания финансирует инвестпрограмму за счет операционного денежного потока, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
"Мы свои затраты в большинстве своем, конечно же, у нас есть какая-то программа заимствований, так работают все компании, финансируем за счет нашего операционного денежного потока. И это еще раз говорит о том, что финансовое положение "Газпрома" стабильно и надежно", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Миллер также отметил, что Европу покидают газоемкие предприятия, новые производства появляются "на других континентах, в других странах". "Мы видим проблемы, с которыми столкнулась Европа сейчас при закачке в подземные хранилища газа на предстоящую зиму", – добавил он.
"Газпром" заявил о готовности к надежной работе в осенне-зимний период
ЭкономикаГазАлексей МиллерГазпромРОССИЯ
 
 
