"Газпром" завершает проектирование газопровода-отвода в Тынде
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Проектирование газопровода-отвода с газораспределительной станцией (ГРС) для обеспечения газом потребителей города Тынды Амурской области находится в финальной стадии, сообщила пресс-служба "Газпрома" по итогам заседания правления. "В финальной стадии находится проектирование перспективного газопровода-отвода с ГРС, который обеспечит газом потребителей города Тында Амурской области", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Компания подписал план-график газификации Тынды до 2027 года с Амурской областью на Восточном экономическом форуме в 2023 году. Документ разработаны по поручению президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что "Газпром" последовательно расширяет газотранспортную инфраструктуру на востоке России. Компания строит новые газопроводы-отводы и ГРС для развития газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока. Надежные источники газа в первую очередь - созданные "Газпромом" системообразующие магистральные газопроводы "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" и "Сила Сибири". В Приморском крае в завершающей стадии находится строительство газопроводов-отводов с ГРС-2 к городу Артему и ГРС к поселку Врангель. Первый объект обеспечит в перспективе подачу газа на строящуюся Артемовскую ТЭЦ-2, второй – на строящийся Находкинский завод минеральных удобрений. В текущем году в Сахалинской области запущен в работу газопровод-отвод с ГРС "Леонидово". В результате сетевой газ впервые пришел в Поронайский район. Программой развития газоснабжения и газификации на 2026-2030 годы запланировано строительство "Газпромом" газопроводов-отводов с ГРС "Взморье", "Победино" и "Холмск". Для удовлетворения перспективного энергопотребления на востоке России "Газпром" создает новые генерирующие мощности в Амурской области и Якутии. Компания ведет строительство второго энергоблока Свободненской теплоэлектростанции (ТЭС), в результате чего ее мощность вырастет со 160 МВт до 610 МВт, и Южно-Якутской ТЭС мощностью 313 МВт. Поставки дополнительных объемов газа для станций будут осуществляться из газопровода "Сила Сибири", добавляет "Газпром". Благодаря работе "Газпрома" газ впервые пришел в Олекминский район Якутии, добавили в компании. Построены газопровод-отвод, ГРС и межпоселковый газопровод к городу Олекминску. Далее от ГРС будут проложены межпоселковые газопроводы к 16 сельским населенным пунктам района. До конца 2025 года в Якутии будет завершено строительство газопровода-отвода с ГРС "Иенгра". В планах на 2026-2030 годы – газопроводы-отводы с ГРС "Алдан", "Алдан-2", "Мурья" и "Чульман". Для организации газоснабжения потребителей Киренского и Казачинско-Ленского районов Иркутской области завершена разработка проектной документации для двух газопроводов-отводов с ГРС "Киренск" и "Магистральный". Правление "Газпрома" 17 октября рассмотрело развитие газотранспортной инфраструктуры и системы газоснабжения и газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока, включая объекты генерации. Вопрос будет внесен на рассмотрение совета директоров компании.
