В ГД внесут проект о повышении максимальной выплаты по европротоколу

Законопроект о повышении максимальной выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей внесут в Госдуму, документ имеется в распоряжении РИА Новости. | 17.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Законопроект о повышении максимальной выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей внесут в Госдуму, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым. Инициативой предлагается внести изменения в статью 11.1 федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции). "Предлагается с 200 до 300 тысяч рублей увеличить размер страхового возмещения, которое может получить потерпевший в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции и без фиксации и передачи данных о таком происшествии в автоматизированную информационную систему обязательного страхования", - сказано в пояснительной записке. Авторы законопроекта напомнили, что в этом году в силу вступил закон, увеличивший максимальную выплату по европротоколу со 100 до 200 тысяч рублей. По их мнению, его принятие было обусловлено тем, что прежний лимит перестал соответствовать затратам на ремонт автомобилей после ДТП. В пояснительной записке также подчеркивается, что европротокол применяется более чем в 40% случаев ДТП. По словам авторов законопроекта, недостаточный размер выплат на фоне роста цен может привести к сокращению использования этого упрощенного механизма. Авторы считают, что дальнейшее повышение лимита до 300 тысяч рублей позволит сохранить эффективность упрощенной процедуры и защитить интересы граждан.

