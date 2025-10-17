https://1prime.ru/20251017/gd-863613565.html

В ГД предложили урегулировать лишение специального права для алиментщиков

В ГД предложили урегулировать лишение специального права для алиментщиков - 17.10.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили урегулировать лишение специального права для алиментщиков

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение директору ФССП РФ Дмитрию Аристову с... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T06:20+0300

2025-10-17T06:20+0300

2025-10-17T06:20+0300

общество

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863613565.jpg?1760671234

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение директору ФССП РФ Дмитрию Аристову с предложением урегулировать порядок временного лишения специального права для должников по алиментам, чтобы исключить его произвольное применение судебными приставами, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Лишение специального права - это мера принудительного воздействия, применяемая судебными приставами-исполнителями для взыскания долга. Она заключается во временном ограничении должника в возможности пользоваться определенным правом. Наиболее распространенным является ограничение права управления транспортными средствами. Помимо этого, могут быть временно приостановлены права на охоту, владение оружием и другие специальные права. Останина отметила, что в комитет поступают обращения от граждан, касающиеся вопроса произвольного порядка совершения исполнительного действия в виде установления временного ограничения на пользование должником специальным правом, предоставленным ему в соответствии с законодательством РФ. "Просим вас, уважаемый Дмитрий Васильевич, дать поручение проработать вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее федеральное законодательство в части регламентации порядка применения судебным приставом-исполнителем временного ограничения на пользование должником специальным правом при неисполнении требования об уплате алиментов (наложения на должностное лицо такой обязанности), либо урегулирования данного вопроса в рамках подзаконных нормативных правовых актов", - сказано в документе. В тексте обращения подчеркивается, что, согласно закону "Об исполнительном производстве", при неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин, содержащихся в исполнительном документе, требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением, требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей, а также требований о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом. "Согласно представленным сведениям возглавляемого вами федерального органа исполнительной власти, судебный пристав-исполнитель самостоятельно определяет объем и последовательность совершаемых им исполнительных действий и применяемых мер принудительного исполнения, c учетом конкретных обстоятельств исполнительного производства", - сказано в документе. Добавляется, что в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов судебным приставом-исполнителем применяется индивидуальный подход к каждому должнику с целью побуждения к уплате алиментов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф