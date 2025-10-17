Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили урегулировать лишение специального права для алиментщиков - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/gd-863613565.html
В ГД предложили урегулировать лишение специального права для алиментщиков
В ГД предложили урегулировать лишение специального права для алиментщиков - 17.10.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили урегулировать лишение специального права для алиментщиков
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение директору ФССП РФ Дмитрию Аристову с... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T06:20+0300
2025-10-17T06:20+0300
общество
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863613565.jpg?1760671234
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение директору ФССП РФ Дмитрию Аристову с предложением урегулировать порядок временного лишения специального права для должников по алиментам, чтобы исключить его произвольное применение судебными приставами, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Лишение специального права - это мера принудительного воздействия, применяемая судебными приставами-исполнителями для взыскания долга. Она заключается во временном ограничении должника в возможности пользоваться определенным правом. Наиболее распространенным является ограничение права управления транспортными средствами. Помимо этого, могут быть временно приостановлены права на охоту, владение оружием и другие специальные права. Останина отметила, что в комитет поступают обращения от граждан, касающиеся вопроса произвольного порядка совершения исполнительного действия в виде установления временного ограничения на пользование должником специальным правом, предоставленным ему в соответствии с законодательством РФ. "Просим вас, уважаемый Дмитрий Васильевич, дать поручение проработать вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее федеральное законодательство в части регламентации порядка применения судебным приставом-исполнителем временного ограничения на пользование должником специальным правом при неисполнении требования об уплате алиментов (наложения на должностное лицо такой обязанности), либо урегулирования данного вопроса в рамках подзаконных нормативных правовых актов", - сказано в документе. В тексте обращения подчеркивается, что, согласно закону "Об исполнительном производстве", при неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин, содержащихся в исполнительном документе, требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением, требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей, а также требований о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом. "Согласно представленным сведениям возглавляемого вами федерального органа исполнительной власти, судебный пристав-исполнитель самостоятельно определяет объем и последовательность совершаемых им исполнительных действий и применяемых мер принудительного исполнения, c учетом конкретных обстоятельств исполнительного производства", - сказано в документе. Добавляется, что в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов судебным приставом-исполнителем применяется индивидуальный подход к каждому должнику с целью побуждения к уплате алиментов.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф
Общество , РОССИЯ, РФ
06:20 17.10.2025
 
В ГД предложили урегулировать лишение специального права для алиментщиков

Депутат Останина предложила урегулировать лишение специального права для алиментщиков

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение директору ФССП РФ Дмитрию Аристову с предложением урегулировать порядок временного лишения специального права для должников по алиментам, чтобы исключить его произвольное применение судебными приставами, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Лишение специального права - это мера принудительного воздействия, применяемая судебными приставами-исполнителями для взыскания долга. Она заключается во временном ограничении должника в возможности пользоваться определенным правом. Наиболее распространенным является ограничение права управления транспортными средствами. Помимо этого, могут быть временно приостановлены права на охоту, владение оружием и другие специальные права.
Останина отметила, что в комитет поступают обращения от граждан, касающиеся вопроса произвольного порядка совершения исполнительного действия в виде установления временного ограничения на пользование должником специальным правом, предоставленным ему в соответствии с законодательством РФ.
"Просим вас, уважаемый Дмитрий Васильевич, дать поручение проработать вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее федеральное законодательство в части регламентации порядка применения судебным приставом-исполнителем временного ограничения на пользование должником специальным правом при неисполнении требования об уплате алиментов (наложения на должностное лицо такой обязанности), либо урегулирования данного вопроса в рамках подзаконных нормативных правовых актов", - сказано в документе.
В тексте обращения подчеркивается, что, согласно закону "Об исполнительном производстве", при неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин, содержащихся в исполнительном документе, требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением, требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей, а также требований о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом.
"Согласно представленным сведениям возглавляемого вами федерального органа исполнительной власти, судебный пристав-исполнитель самостоятельно определяет объем и последовательность совершаемых им исполнительных действий и применяемых мер принудительного исполнения, c учетом конкретных обстоятельств исполнительного производства", - сказано в документе.
Добавляется, что в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов судебным приставом-исполнителем применяется индивидуальный подход к каждому должнику с целью побуждения к уплате алиментов.
 
ОбществоРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала