Глава РФПИ оценил эффект от строительства туннеля через Берингов пролив
2025-10-17T06:17+0300
2025-10-17T06:17+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что позитивный эффект от строительство туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску, будет иметь глобальный характер. Ранее Дмитриев сообщил о перспективе строительства межконтинентального туннеля с помощью технологий компании Boring Company. Один из пользователей социальной сети Х предположил, что этот проект изменит всю мировую торговлю. "Это не только изменило бы мировую торговлю, это изменило бы вообще все в лучшую сторону", - прокомментировал Дмитриев.
06:17 17.10.2025
 
Глава РФПИ оценил эффект от строительства туннеля через Берингов пролив

Глава РФПИ Дмитриев: строительство туннеля через Берингов пролив изменит мировую торговлю

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что позитивный эффект от строительство туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску, будет иметь глобальный характер.
Ранее Дмитриев сообщил о перспективе строительства межконтинентального туннеля с помощью технологий компании Boring Company. Один из пользователей социальной сети Х предположил, что этот проект изменит всю мировую торговлю.
"Это не только изменило бы мировую торговлю, это изменило бы вообще все в лучшую сторону", - прокомментировал Дмитриев.
 
Заголовок открываемого материала