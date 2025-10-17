https://1prime.ru/20251017/glava-863613494.html

Глава РФПИ оценил эффект от строительства туннеля через Берингов пролив

2025-10-17T06:17+0300

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что позитивный эффект от строительство туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску, будет иметь глобальный характер. Ранее Дмитриев сообщил о перспективе строительства межконтинентального туннеля с помощью технологий компании Boring Company. Один из пользователей социальной сети Х предположил, что этот проект изменит всю мировую торговлю. "Это не только изменило бы мировую торговлю, это изменило бы вообще все в лучшую сторону", - прокомментировал Дмитриев.

