Дмитриев сообщил о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив - 17.10.2025
Дмитриев сообщил о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив
Дмитриев сообщил о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив - 17.10.2025, ПРАЙМ
Дмитриев сообщил о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску."Благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов", - написал Дмитриев в социальной сети Х.Он отметил, что туннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.По словам Дмитриева, РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособный из них.
Экономика, РОССИЯ, США, Аляска, Киев, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, РФПИ
06:41 17.10.2025 (обновлено: 06:53 17.10.2025)
 
Дмитриев сообщил о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив

Глава РФПИ Дмитриев: строительство туннеля через Берингов займет менее восьми лет

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.
"Благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов", - написал Дмитриев в социальной сети Х.
Он отметил, что туннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
По словам Дмитриева, РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособный из них.
 
ЭкономикаРОССИЯСШААляскаКиевКирилл ДмитриевДональд ТрампВладимир ПутинРФПИ
 
 
