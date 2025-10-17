https://1prime.ru/20251017/glava-863613960.html
Дмитриев сообщил о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863613960.jpg?1760673237
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску."Благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов", - написал Дмитриев в социальной сети Х.Он отметил, что туннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.По словам Дмитриева, РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособный из них.
