https://1prime.ru/20251017/glava-863614594.html
Глава "Россетей" рассказал, где сосредоточен незаконный майнинг криптовалют
Глава "Россетей" рассказал, где сосредоточен незаконный майнинг криптовалют - 17.10.2025, ПРАЙМ
Глава "Россетей" рассказал, где сосредоточен незаконный майнинг криптовалют
Незаконный майнинг криптовалют сосредоточен на Северном Кавказе, в других регионах он незначителен, заявил РИА Новости глава "Россетей" Андрей Рюмин. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T07:05+0300
2025-10-17T07:05+0300
2025-10-17T07:05+0300
экономика
россия
финансы
рф
дагестан
северная осетия
андрей рюмин
россети
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863614594.jpg?1760673959
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Незаконный майнинг криптовалют сосредоточен на Северном Кавказе, в других регионах он незначителен, заявил РИА Новости глава "Россетей" Андрей Рюмин.
"Львиная доля, конечно, это Северный Кавказ. То есть основная проблема ("черного" криптомайнинга - ред.) сфокусирована именно на Северном Кавказе, к сожалению, потому что в других регионах, в принципе, у нас ситуация сильно лучше. Безусловно, оно есть, эти проявления, но они незначительные и глобально не влияют на сбор", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели.
Ранее в компании сообщали, что "черные" майнеры криптовалют на Северном Кавказе незаконно потребили электроэнергию на 622 миллиона рублей в январе-сентябре 2025 года, зафиксировано 94 случая хищения.
Замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко заявлял РИА Новости, что выявлением и пресечением незаконного майнинга криптовалют на Северном Кавказе занимается специально созданная рабочая группа, она сотрудничает с интернет-провайдерами, электросетевыми компаниями и правоохранительными органами.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
рф
дагестан
северная осетия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, дагестан, северная осетия, андрей рюмин, россети
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Дагестан, Северная Осетия, Андрей Рюмин, Россети
Глава "Россетей" рассказал, где сосредоточен незаконный майнинг криптовалют
Глава «Россетей» Рюмин: незаконный майнинг криптовалют сосредоточен на Северном Кавказе
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Незаконный майнинг криптовалют сосредоточен на Северном Кавказе, в других регионах он незначителен, заявил РИА Новости глава "Россетей" Андрей Рюмин.
"Львиная доля, конечно, это Северный Кавказ. То есть основная проблема ("черного" криптомайнинга - ред.) сфокусирована именно на Северном Кавказе, к сожалению, потому что в других регионах, в принципе, у нас ситуация сильно лучше. Безусловно, оно есть, эти проявления, но они незначительные и глобально не влияют на сбор", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели.
Ранее в компании сообщали, что "черные" майнеры криптовалют на Северном Кавказе незаконно потребили электроэнергию на 622 миллиона рублей в январе-сентябре 2025 года, зафиксировано 94 случая хищения.
Замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко заявлял РИА Новости, что выявлением и пресечением незаконного майнинга криптовалют на Северном Кавказе занимается специально созданная рабочая группа, она сотрудничает с интернет-провайдерами, электросетевыми компаниями и правоохранительными органами.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.