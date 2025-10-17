Глава "Россетей" рассказал, где сосредоточен незаконный майнинг криптовалют

https://1prime.ru/20251017/glava-863614594.html

Незаконный майнинг криптовалют сосредоточен на Северном Кавказе, в других регионах он незначителен, заявил РИА Новости глава "Россетей" Андрей Рюмин. | 17.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Незаконный майнинг криптовалют сосредоточен на Северном Кавказе, в других регионах он незначителен, заявил РИА Новости глава "Россетей" Андрей Рюмин. "Львиная доля, конечно, это Северный Кавказ. То есть основная проблема ("черного" криптомайнинга - ред.) сфокусирована именно на Северном Кавказе, к сожалению, потому что в других регионах, в принципе, у нас ситуация сильно лучше. Безусловно, оно есть, эти проявления, но они незначительные и глобально не влияют на сбор", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели. Ранее в компании сообщали, что "черные" майнеры криптовалют на Северном Кавказе незаконно потребили электроэнергию на 622 миллиона рублей в январе-сентябре 2025 года, зафиксировано 94 случая хищения. Замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко заявлял РИА Новости, что выявлением и пресечением незаконного майнинга криптовалют на Северном Кавказе занимается специально созданная рабочая группа, она сотрудничает с интернет-провайдерами, электросетевыми компаниями и правоохранительными органами. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

