Девелопер GloraX нарастил продажи за 9 месяце года на 56% - 17.10.2025
Девелопер GloraX нарастил продажи за 9 месяце года на 56%
Девелопер GloraX нарастил продажи за 9 месяце года на 56% - 17.10.2025, ПРАЙМ
Девелопер GloraX нарастил продажи за 9 месяце года на 56%
Объем продаж девелопера GloraX за январь-сентябрь 2025 года вырос на 56% в годовом исчислении, до 31,6 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T12:18+0300
2025-10-17T12:18+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Объем продаж девелопера GloraX за январь-сентябрь 2025 года вырос на 56% в годовом исчислении, до 31,6 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. Продажи за 9 месяцев в 32 миллиарда рублей уже превышают показатель прошлого года и фиксируют выполнение на 70% плана текущего года в 45 миллиарда рублей. Это высокий показатель с учетом традиционно сильного четвертого квартала.При этом объем заключенных договоров девелопера вырос на 88% до 154,9 тысячи квадратных метров против 82,4 тысячи годом ранее. Количество договоров подскочило за указанный период в 2,1 раза, до 4680 штук. Смягчение денежно-кредитной политики стало триггером ускорения спроса: в III квартале девелоперы показали рост по продажам и запускам, особенно в регионах. Также на фоне снижения ставки растет доля рыночной ипотеки. При этом рост идет "не из столиц": регионы — главный драйвер благодаря доступности чеков, развитию ипотеки и расширению географии проектов. Так, у GloraX доля продаж региональных проектов по объему проданных площадей увеличилась за три квартала в 9 раз до 63%. На конец третьего квартала 2024 года показатель составлял 7%. Возможно, что третий квартал текущего года стал переломным для рынка недвижимости: снижение ключевой ставки ЦБ РФ подтолкнуло спрос, девелоперы ускорили продажи и запуски, а рост уверенно сместился в регионы, комментируют в GloraX.
12:18 17.10.2025
 
Девелопер GloraX нарастил продажи за 9 месяце года на 56%

При дальнейшем снижении ставки ЦБ результаты девелоперов продолжат улучшаться

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Объем продаж девелопера GloraX за январь-сентябрь 2025 года вырос на 56% в годовом исчислении, до 31,6 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
Продажи за 9 месяцев в 32 миллиарда рублей уже превышают показатель прошлого года и фиксируют выполнение на 70% плана текущего года в 45 миллиарда рублей. Это высокий показатель с учетом традиционно сильного четвертого квартала.
При этом объем заключенных договоров девелопера вырос на 88% до 154,9 тысячи квадратных метров против 82,4 тысячи годом ранее. Количество договоров подскочило за указанный период в 2,1 раза, до 4680 штук.
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Активы девелопера Glorax оценили в 125 млрд рублей в преддверии IPO
25 июля, 19:38
Смягчение денежно-кредитной политики стало триггером ускорения спроса: в III квартале девелоперы показали рост по продажам и запускам, особенно в регионах. Также на фоне снижения ставки растет доля рыночной ипотеки.
При этом рост идет "не из столиц": регионы — главный драйвер благодаря доступности чеков, развитию ипотеки и расширению географии проектов.
Так, у GloraX доля продаж региональных проектов по объему проданных площадей увеличилась за три квартала в 9 раз до 63%. На конец третьего квартала 2024 года показатель составлял 7%.
Возможно, что третий квартал текущего года стал переломным для рынка недвижимости: снижение ключевой ставки ЦБ РФ подтолкнуло спрос, девелоперы ускорили продажи и запуски, а рост уверенно сместился в регионы, комментируют в GloraX.
 
