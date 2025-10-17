Основные фондовые индексы в Европе завершили торги пятницы в минусе
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе на фоне снижения в банковском секторе, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,86% - до 9 354,57 пункта, французский CAC 40 - на 0,18%, до 8 174,2 пункта, немецкий DAX - на 1,82%, до 23 830,99 пункта.
Трейдеры с беспокойством следят за ситуацией в банковском секторе США. Днем ранее американский банк Zions объявил о списании 50 миллионов долларов в связи с двумя невыплаченными кредитами. Также банк Western Alliance сообщил, что инициировал судебный процесс, обвиняя заемщика в мошенничестве. В результате акции банков сократились в цене в четверг на 13,1% и 10,8% соответственно.
На этом фоне бумаги европейских банков также заметно подешевели в пятницу. Так, бумаги Deutsche Bank упали на 6,1%, Societe Generale - на 5,1%, Barclays - на 5,7%, HSBC - на 2,5%.
В пятницу также были опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Так, годовая инфляция в странах европейского блока по итогам сентября ожидаемо ускорилась до 2,2% с 2% месяцем ранее. При этом базовая инфляция неожиданно ускорилась - до 2,4% с отметки августа в 2,3%.
Неделю европейские фондовые индексы завершили разнонаправленно: FTSE 100 снизился на 0,8%, DAX – на 1,7%, CAC 40 при этом вырос на 3,2%.