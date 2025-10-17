Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу вечером
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу вечером и готовятся завершить неделю ростом более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 21.00 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,41% - до 46 142,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,36%, до 22 642,67 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,31%, до 6 649,36 пункта. За неделю Dow Jones вырос на 1,39%, Nasdaq Composite - на 1,74%, S&amp;P 500 - на 1,32%. "У нас на рынке уже примерно неделю наблюдается высокая турбулентность, за днями сильного роста следуют дни такого же резкого падения", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Ingalls &amp; Snyder Тима Гриски (Tim Ghriskey). "На фоне проблем с кредитами и торговой войны между США и Китаем на рынке много спекуляций и тревожных настроений", - также добавил аналитик. Президент США Дональд Трамп в среду оценил ситуацию в отношениях с Китаем как торговую войну. Ранее, 10 октября, он объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня, объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Однако позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
21:23 17.10.2025
 
Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу вечером

Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом более чем на 1%

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу вечером и готовятся завершить неделю ростом более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 21.00 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,41% - до 46 142,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,36%, до 22 642,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,31%, до 6 649,36 пункта.
За неделю Dow Jones вырос на 1,39%, Nasdaq Composite - на 1,74%, S&P 500 - на 1,32%.
"У нас на рынке уже примерно неделю наблюдается высокая турбулентность, за днями сильного роста следуют дни такого же резкого падения", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Ingalls & Snyder Тима Гриски (Tim Ghriskey).
"На фоне проблем с кредитами и торговой войны между США и Китаем на рынке много спекуляций и тревожных настроений", - также добавил аналитик.
Президент США Дональд Трамп в среду оценил ситуацию в отношениях с Китаем как торговую войну.
Ранее, 10 октября, он объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня, объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли.
Однако позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
Заголовок открываемого материала