Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% в августе, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T08:28+0300

2025-10-17T08:28+0300

2025-10-17T08:28+0300

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% в августе, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в пятницу, 17 октября, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 16.15 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране за сентябрь. Согласно прогнозам аналитиков, показатель вырос на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 10 октября их число сократилось на четыре - до 418.

