https://1prime.ru/20251017/inflyatsiya-863616587.html
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне - 17.10.2025, ПРАЙМ
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% в августе, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T08:28+0300
2025-10-17T08:28+0300
2025-10-17T08:28+0300
экономика
мировая экономика
сша
евростат
инфляция
инфляция в еврозоне
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/10/836391015_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fa6a946d6a121aa72e0506830fc6853.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% в августе, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в пятницу, 17 октября, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 16.15 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране за сентябрь. Согласно прогнозам аналитиков, показатель вырос на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 10 октября их число сократилось на четыре - до 418.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/10/836391015_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e14c0f09d182162fbdff73d65ef7d3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, евростат, инфляция, инфляция в еврозоне
Экономика, Мировая экономика, США, Евростат, инфляция, инфляция в еврозоне
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне
Опрос Trading Economics: годовая инфляции в еврозоне в сентябре ускорилась до 2,2%