Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2,2% по итогам сентября
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% месяцем ранее, следует из данных Евростата. | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Показатель совпал с предварительной оценкой.В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в сентябре выросли на 0,1%, как и ожидалось ранее.В ЕС годовая инфляция в сентябре ускорилась до 2,6% с 2,4% в августе, в месячном выражении цены выросли также на 0,1%. По итогам сентября прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 1,7%, в ЕС – 2,1%.Базовая годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 2,4% с уровня предыдущих четырех месяцев в 2,3%, предварительно ожидалось сохранение показателя. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на услуги (3,2% после 3,1% в августе) и на продовольствие, алкоголь и табак (3% после 3,2% в августе).Самая высокая годовая инфляция была в Румынии (8,6%), Эстонии (5,3%), а также Хорватии и Словакии (по 4,6%), самая низкая - на Кипре (0%), во Франции (1,1%), Италии и Греции (по 1,8%).
12:11 17.10.2025 (обновлено: 12:16 17.10.2025)
 
© flickr.com / || UggBoy♥UggGirl || PHOTO || WORLD || TRAVEL ||Еврозона
Еврозона - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Еврозона. Архивное фото
© flickr.com / || UggBoy♥UggGirl || PHOTO || WORLD || TRAVEL ||
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с предварительной оценкой.
В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в сентябре выросли на 0,1%, как и ожидалось ранее.
В ЕС годовая инфляция в сентябре ускорилась до 2,6% с 2,4% в августе, в месячном выражении цены выросли также на 0,1%. По итогам сентября прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 1,7%, в ЕС – 2,1%.
Базовая годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 2,4% с уровня предыдущих четырех месяцев в 2,3%, предварительно ожидалось сохранение показателя. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на услуги (3,2% после 3,1% в августе) и на продовольствие, алкоголь и табак (3% после 3,2% в августе).
Самая высокая годовая инфляция была в Румынии (8,6%), Эстонии (5,3%), а также Хорватии и Словакии (по 4,6%), самая низкая - на Кипре (0%), во Франции (1,1%), Италии и Греции (по 1,8%).
 
Заголовок открываемого материала