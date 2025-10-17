https://1prime.ru/20251017/inflyatsiya-863627605.html

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2,2% по итогам сентября

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2,2% по итогам сентября

экономика

мировая экономика

евростат

еврозона

инфляция

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Показатель совпал с предварительной оценкой.В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в сентябре выросли на 0,1%, как и ожидалось ранее.В ЕС годовая инфляция в сентябре ускорилась до 2,6% с 2,4% в августе, в месячном выражении цены выросли также на 0,1%. По итогам сентября прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 1,7%, в ЕС – 2,1%.Базовая годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 2,4% с уровня предыдущих четырех месяцев в 2,3%, предварительно ожидалось сохранение показателя. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на услуги (3,2% после 3,1% в августе) и на продовольствие, алкоголь и табак (3% после 3,2% в августе).Самая высокая годовая инфляция была в Румынии (8,6%), Эстонии (5,3%), а также Хорватии и Словакии (по 4,6%), самая низкая - на Кипре (0%), во Франции (1,1%), Италии и Греции (по 1,8%).

