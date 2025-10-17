Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ипотечное кредитование в России в сентябре выросло на 0,8 процента - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251017/ipoteka-863625979.html
Ипотечное кредитование в России в сентябре выросло на 0,8 процента
Ипотечное кредитование в России в сентябре выросло на 0,8 процента - 17.10.2025, ПРАЙМ
Ипотечное кредитование в России в сентябре выросло на 0,8 процента
Ипотечное кредитование в России в сентябре выросло на 0,8% после 0,9% в августе, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T11:19+0300
2025-10-17T11:19+0300
экономика
финансы
банки
россия
рф
ипотека
льготная ипотека
семейная ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859659083_10:0:422:232_1920x0_80_0_0_1a039cb25b886811a3364d498ed86620.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в России в сентябре выросло на 0,8% после 0,9% в августе, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в сентябре". "По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке увеличилась на 0,8% (+0,9% в августе)", - сказано в материалах. Указывается, что ипотечный портфель на балансе банков также увеличился - на 1%. "Объемы выдач составили 404 миллиарда рублей после 392 миллиардов рублей в августе. При этом доля ипотеки, выдаваемой по госпрограммам, остается значительной (~80%)", - указали в регуляторе. Отмечается, что по наиболее востребованной "Семейной ипотеке" предоставлен 271 миллиард рублей после 278 миллиардов в августе. По данным регулятора, выдачи рыночной ипотеки постепенно увеличиваются, но их объемы остаются небольшими, поскольку ставки все еще высокие. Так, в конце сентября средняя маркетинговая ставка по рыночным программам составляла 21,3%, по сравнению с концом августа она снизилась на 1,1 процентного пункта. По предварительным данным, в сентябре по рыночной ипотеке предоставлено 92 миллиарда рублей после 73 миллиардов рублей в августе.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859659083_61:0:370:232_1920x0_80_0_0_a0232dddd9f9236aad396ab48d10f579.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, рф, ипотека, льготная ипотека, семейная ипотека
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, ипотека, льготная ипотека, семейная ипотека
11:19 17.10.2025
 
Ипотечное кредитование в России в сентябре выросло на 0,8 процента

ЦБ: выдачи рыночной ипотеки в сентябре выросли на 0,8%

© РИА НовостиИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в России в сентябре выросло на 0,8% после 0,9% в августе, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в сентябре".
"По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке увеличилась на 0,8% (+0,9% в августе)", - сказано в материалах.
Указывается, что ипотечный портфель на балансе банков также увеличился - на 1%.
"Объемы выдач составили 404 миллиарда рублей после 392 миллиардов рублей в августе. При этом доля ипотеки, выдаваемой по госпрограммам, остается значительной (~80%)", - указали в регуляторе.
Отмечается, что по наиболее востребованной "Семейной ипотеке" предоставлен 271 миллиард рублей после 278 миллиардов в августе.
По данным регулятора, выдачи рыночной ипотеки постепенно увеличиваются, но их объемы остаются небольшими, поскольку ставки все еще высокие. Так, в конце сентября средняя маркетинговая ставка по рыночным программам составляла 21,3%, по сравнению с концом августа она снизилась на 1,1 процентного пункта. По предварительным данным, в сентябре по рыночной ипотеке предоставлено 92 миллиарда рублей после 73 миллиардов рублей в августе.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯРФипотекальготная ипотекасемейная ипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала