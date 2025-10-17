Ипотечное кредитование в России в сентябре выросло на 0,8 процента

https://1prime.ru/20251017/ipoteka-863625979.html
2025-10-17T11:19+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в России в сентябре выросло на 0,8% после 0,9% в августе, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в сентябре". "По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке увеличилась на 0,8% (+0,9% в августе)", - сказано в материалах. Указывается, что ипотечный портфель на балансе банков также увеличился - на 1%. "Объемы выдач составили 404 миллиарда рублей после 392 миллиардов рублей в августе. При этом доля ипотеки, выдаваемой по госпрограммам, остается значительной (~80%)", - указали в регуляторе. Отмечается, что по наиболее востребованной "Семейной ипотеке" предоставлен 271 миллиард рублей после 278 миллиардов в августе. По данным регулятора, выдачи рыночной ипотеки постепенно увеличиваются, но их объемы остаются небольшими, поскольку ставки все еще высокие. Так, в конце сентября средняя маркетинговая ставка по рыночным программам составляла 21,3%, по сравнению с концом августа она снизилась на 1,1 процентного пункта. По предварительным данным, в сентябре по рыночной ипотеке предоставлено 92 миллиарда рублей после 73 миллиардов рублей в августе.
