Генпрокуратура увеличила требования по иску к экс-мэру Владивостока

2025-10-17T09:16+0300

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура увеличила с более чем 700 миллионов до более 1 миллиарда рублей требования, заявленные в новом иске об обращении в доход государства имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщил РИА Новости адвокат Николаева Александр Бондаренко. В сентябре Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока новый иск об обращении в доход государства имущества Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства. В конце сентября в суде состоялась подготовка дела к судебному разбирательству, заседание отложили на 17 октября для разрешения ходатайств и ознакомления с доказательствами. "(Генеральная) прокуратура уточнилась по исковым требованиям. Вместо 700 с лишним миллионов сейчас просят взыскать чуть больше миллиарда", - сказал собеседник.

