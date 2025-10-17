Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокуратура увеличила требования по иску к экс-мэру Владивостока - 17.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251017/isk-863619949.html
Генпрокуратура увеличила требования по иску к экс-мэру Владивостока
2025-10-17T09:16+0300
2025-10-17T09:16+0300
происшествия
владивосток
рф
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура увеличила с более чем 700 миллионов до более 1 миллиарда рублей требования, заявленные в новом иске об обращении в доход государства имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщил РИА Новости адвокат Николаева Александр Бондаренко. В сентябре Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока новый иск об обращении в доход государства имущества Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства. В конце сентября в суде состоялась подготовка дела к судебному разбирательству, заседание отложили на 17 октября для разрешения ходатайств и ознакомления с доказательствами. "(Генеральная) прокуратура уточнилась по исковым требованиям. Вместо 700 с лишним миллионов сейчас просят взыскать чуть больше миллиарда", - сказал собеседник.
владивосток
рф
владивосток, рф
Происшествия, Владивосток, РФ
09:16 17.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура увеличила с более чем 700 миллионов до более 1 миллиарда рублей требования, заявленные в новом иске об обращении в доход государства имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщил РИА Новости адвокат Николаева Александр Бондаренко.
В сентябре Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока новый иск об обращении в доход государства имущества Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства. В конце сентября в суде состоялась подготовка дела к судебному разбирательству, заседание отложили на 17 октября для разрешения ходатайств и ознакомления с доказательствами.
"(Генеральная) прокуратура уточнилась по исковым требованиям. Вместо 700 с лишним миллионов сейчас просят взыскать чуть больше миллиарда", - сказал собеседник.
 
ПроисшествияВладивостокРФ
 
 
