Суд удовлетворил иск "АльфаСтрахования" к четырем компаниям - 17.10.2025
Суд удовлетворил иск "АльфаСтрахования" к четырем компаниям
МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск крупного российского страховщика АО "АльфаСтрахование" к люксембургской ABH Holdings, кипрским ABH Ukraine Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited и российскому ООО "ЮНС-Холдинг" с суммой исковых требований более 5,4 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в пятницу основного заседания по делу. Разбирательство прошло в закрытом режиме. Ранее в пятницу суд удовлетворил соответствующее ходатайство "АльфаСтрахования". Представитель истца мотивировал просьбу тем, что ООО "ЮНС-Холдинг" включено в перечень экономически значимых организаций и ему разрешено не раскрывать обязательную для раскрытия информацию. Иск поступил в суд в августе. В нем заявлено требование о взыскании задолженности. Более подробно предмет и основания исковых требований в опубликованных материалах дела не уточняются. Суд ранее привлек к спору в статусе третьего лица Минфин России, так как пришел к выводу, что в результате рассмотрения дела может быть прекращено участие ответчика Alfastrakhovanie Holdings Limited в ООО "ЮНС-Холдинг". По состоянию на 2023 год люксембургская ABH Holdings, подконтрольная бизнесменам Михаилу Фридману и Петру Авену, владела в России "АльфаСтрахованием" и Альфа-банком, а также вместе с ABH Ukraine Limited – украинским "Сенс Банком", бывшим украинским Альфа-банком. Компания Alfastrakhovanie Holdings Limited - основной участник включенного в перечень ЭЗО "ЮНС-Холдинга", который контролирует компанию "АльфаСтрахование". Арбитражный суд Московской области в мае 2024 года по заявлению Минфина РФ приостановил корпоративные права Alfastrakhovanie Holdings Limited в ООО "ЮНС-Холдинг". То дело слушалось в закрытом режиме. В ЕГРЮЛ информация о собственниках "АльфаСтрахования" в настоящее время не приводится.
14:19 17.10.2025
 
Суд удовлетворил иск "АльфаСтрахования" к четырем компаниям

Суд удовлетворил иск "АльфаСтрахования" к 4 компаниям на 5,4 миллиарда рублей

МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск крупного российского страховщика АО "АльфаСтрахование" к люксембургской ABH Holdings, кипрским ABH Ukraine Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited и российскому ООО "ЮНС-Холдинг" с суммой исковых требований более 5,4 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в пятницу основного заседания по делу. Разбирательство прошло в закрытом режиме.
Ранее в пятницу суд удовлетворил соответствующее ходатайство "АльфаСтрахования". Представитель истца мотивировал просьбу тем, что ООО "ЮНС-Холдинг" включено в перечень экономически значимых организаций и ему разрешено не раскрывать обязательную для раскрытия информацию.
Иск поступил в суд в августе. В нем заявлено требование о взыскании задолженности. Более подробно предмет и основания исковых требований в опубликованных материалах дела не уточняются. Суд ранее привлек к спору в статусе третьего лица Минфин России, так как пришел к выводу, что в результате рассмотрения дела может быть прекращено участие ответчика Alfastrakhovanie Holdings Limited в ООО "ЮНС-Холдинг".
По состоянию на 2023 год люксембургская ABH Holdings, подконтрольная бизнесменам Михаилу Фридману и Петру Авену, владела в России "АльфаСтрахованием" и Альфа-банком, а также вместе с ABH Ukraine Limited – украинским "Сенс Банком", бывшим украинским Альфа-банком.
Компания Alfastrakhovanie Holdings Limited - основной участник включенного в перечень ЭЗО "ЮНС-Холдинга", который контролирует компанию "АльфаСтрахование". Арбитражный суд Московской области в мае 2024 года по заявлению Минфина РФ приостановил корпоративные права Alfastrakhovanie Holdings Limited в ООО "ЮНС-Холдинг". То дело слушалось в закрытом режиме.
В ЕГРЮЛ информация о собственниках "АльфаСтрахования" в настоящее время не приводится.
 
