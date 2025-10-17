https://1prime.ru/20251017/isk-863633960.html

Суд удовлетворил иск "АльфаСтрахования" к четырем компаниям

Суд удовлетворил иск "АльфаСтрахования" к четырем компаниям - 17.10.2025, ПРАЙМ

Суд удовлетворил иск "АльфаСтрахования" к четырем компаниям

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск крупного российского страховщика АО "АльфаСтрахование" к люксембургской ABH Holdings, кипрским ABH Ukraine Limited и... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T14:19+0300

2025-10-17T14:19+0300

2025-10-17T14:19+0300

происшествия

финансы

бизнес

россия

москва

московская область

михаил фридман

петр авен

альфастрахование

abh holdings

https://cdnn.1prime.ru/img/77579/87/775798735_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_347d33ba7c9d797d07128935ec609828.jpg

МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск крупного российского страховщика АО "АльфаСтрахование" к люксембургской ABH Holdings, кипрским ABH Ukraine Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited и российскому ООО "ЮНС-Холдинг" с суммой исковых требований более 5,4 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в пятницу основного заседания по делу. Разбирательство прошло в закрытом режиме. Ранее в пятницу суд удовлетворил соответствующее ходатайство "АльфаСтрахования". Представитель истца мотивировал просьбу тем, что ООО "ЮНС-Холдинг" включено в перечень экономически значимых организаций и ему разрешено не раскрывать обязательную для раскрытия информацию. Иск поступил в суд в августе. В нем заявлено требование о взыскании задолженности. Более подробно предмет и основания исковых требований в опубликованных материалах дела не уточняются. Суд ранее привлек к спору в статусе третьего лица Минфин России, так как пришел к выводу, что в результате рассмотрения дела может быть прекращено участие ответчика Alfastrakhovanie Holdings Limited в ООО "ЮНС-Холдинг". По состоянию на 2023 год люксембургская ABH Holdings, подконтрольная бизнесменам Михаилу Фридману и Петру Авену, владела в России "АльфаСтрахованием" и Альфа-банком, а также вместе с ABH Ukraine Limited – украинским "Сенс Банком", бывшим украинским Альфа-банком. Компания Alfastrakhovanie Holdings Limited - основной участник включенного в перечень ЭЗО "ЮНС-Холдинга", который контролирует компанию "АльфаСтрахование". Арбитражный суд Московской области в мае 2024 года по заявлению Минфина РФ приостановил корпоративные права Alfastrakhovanie Holdings Limited в ООО "ЮНС-Холдинг". То дело слушалось в закрытом режиме. В ЕГРЮЛ информация о собственниках "АльфаСтрахования" в настоящее время не приводится.

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия, москва, московская область, михаил фридман, петр авен, альфастрахование, abh holdings, минфин рф