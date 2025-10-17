Источник: переговоры Путина и Трампа могут оживить диалог по Украине

https://1prime.ru/20251017/istochnik-863613145.html

АНКАРА, 17 окт — ПРАЙМ. Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут стать стимулом для возобновления мирных переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. "Турция, особенно Стамбул, выглядит логичным выбором — нейтральной и удобной площадкой, учитывая опыт 2022 года. Президент США может использовать эту инициативу в разговоре с российским лидером, демонстрируя свой "миротворческий" имидж. Однако реальные переговоры по Украине возможны лишь при наличии политической воли у самих сторон конфликта. Тем не менее, телефонный контакт может оживить дипломатическую риторику", — отметил собеседник агентства. Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, но пока не получала каких-либо сигналов, заявил во вторник РИА Новости турецкий дипломатический источник. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

