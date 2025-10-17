Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник: переговоры Путина и Трампа могут оживить диалог по Украине - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251017/istochnik-863613145.html
Источник: переговоры Путина и Трампа могут оживить диалог по Украине
Источник: переговоры Путина и Трампа могут оживить диалог по Украине - 17.10.2025, ПРАЙМ
Источник: переговоры Путина и Трампа могут оживить диалог по Украине
Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут стать стимулом для возобновления мирных переговоров между делегациями РФ | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T05:47+0300
2025-10-17T06:17+0300
россия
экономика
мировая экономика
украина
стамбул
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863613145.jpg?1760671032
АНКАРА, 17 окт — ПРАЙМ. Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут стать стимулом для возобновления мирных переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. "Турция, особенно Стамбул, выглядит логичным выбором — нейтральной и удобной площадкой, учитывая опыт 2022 года. Президент США может использовать эту инициативу в разговоре с российским лидером, демонстрируя свой "миротворческий" имидж. Однако реальные переговоры по Украине возможны лишь при наличии политической воли у самих сторон конфликта. Тем не менее, телефонный контакт может оживить дипломатическую риторику", — отметил собеседник агентства. Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, но пока не получала каких-либо сигналов, заявил во вторник РИА Новости турецкий дипломатический источник. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
украина
стамбул
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, украина, стамбул, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, мид
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Стамбул, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД
05:47 17.10.2025 (обновлено: 06:17 17.10.2025)
 
Источник: переговоры Путина и Трампа могут оживить диалог по Украине

Переговоры Путина и Трампа могут оживить диалог по Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 17 окт — ПРАЙМ. Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут стать стимулом для возобновления мирных переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
"Турция, особенно Стамбул, выглядит логичным выбором — нейтральной и удобной площадкой, учитывая опыт 2022 года. Президент США может использовать эту инициативу в разговоре с российским лидером, демонстрируя свой "миротворческий" имидж. Однако реальные переговоры по Украине возможны лишь при наличии политической воли у самих сторон конфликта. Тем не менее, телефонный контакт может оживить дипломатическую риторику", — отметил собеседник агентства.
Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, но пока не получала каких-либо сигналов, заявил во вторник РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСтамбулСШАВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала