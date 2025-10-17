Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Яндекс Карты": Омск, Уфа и Волгоград лидируют по количеству открытий ПВЗ - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/jandeks-863610621.html
"Яндекс Карты": Омск, Уфа и Волгоград лидируют по количеству открытий ПВЗ
"Яндекс Карты": Омск, Уфа и Волгоград лидируют по количеству открытий ПВЗ - 17.10.2025, ПРАЙМ
"Яндекс Карты": Омск, Уфа и Волгоград лидируют по количеству открытий ПВЗ
Омск, Уфа и Волгоград лидируют среди российских городов-миллионников по динамике открытия новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за последний год, рассказали РИА... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T03:16+0300
2025-10-17T04:02+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
петербург
домклик
яндекс.карты
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863610621.jpg?1760662934
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Омск, Уфа и Волгоград лидируют среди российских городов-миллионников по динамике открытия новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за последний год, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе сервиса "Яндекс Карты". "Увеличение количества ПВЗ было зафиксировано за год во всех 16 городах-миллионниках России. Сильнее всего их количество за последний год выросло в Омске – на 42%, до 1,4 тысячи, Уфе – на 36%, до 1,9 тысячи и Волгограде – на 36%, до 1,4 тысячи", – сообщил представитель сервиса. Самую умеренную динамику новых открытий за год продемонстрировали Воронеж (+20%, до 1,8 тысячи ПВЗ), Ростов-на-Дону (+21%, до 2,1 тысячи) и Санкт-Петербург (+21%, до 7,8 тысячи), отметил он. Всего же по состоянию на 1 октября в России, по подсчетам сервиса, насчитывалось 20,8 тысячи ПВЗ, что на 37% больше, чем годом ранее. Больше всего ПВЗ работает в Москве – 17,2 тысячи (+25%). Также в тройку лидеров входят Петербург и Новосибирск (2,3 тысячи, +29%). "Уже сейчас регионы формируют до двух третей всего трафика маркетплейсов – и именно там сохраняется наибольший потенциал роста. Для предпринимателей это удобная и относительно недорогая модель: низкая аренда, минимальные вложения и быстрое достижение окупаемости делают открытие ПВЗ привлекательным бизнесом, особенно в городах, где пока конкуренция ниже, чем в столице, но при этом покупательская активность не меньше", – прокомментировал динамику открытия новых точек выдачи заказов эксперт-аналитик по экономике электронной коммерции Алексей Громов. По данным сервиса Сбербанка "Домклик", дороже всего арендовать помещения под ПВЗ в в Москве – в среднем 262 тысячи рублей за квадратный метр в месяц (+5% за год), в Петербурге – 113 тысяч рублей (–6%), Московской области – 100 тысяч рублей (+5%), в Ленинградской области – 90 тысяч рублей (–7%) и Татарстане – 73 тысячи рублей (+5%). Эти же регионы лидируют и по стоимости приобретения коммерческих помещений, пригодных для размещения ПВЗ. В Москве квадратный метр такой недвижимости обойдется в среднем в 591 тысячу рублей (+30% за год), а средняя цена лота составляет 35,6 миллиона рублей (+24%), в Петербурге – соответственно 287 тысяч (+1%) и 18,8 миллиона рублей (+2%), в Подмосковье – 244 тысячи (+30%) и 16,8 миллиона рублей (+37%), Ленобласти – 201 тысяча (–2%) и 12,3 миллиона рублей (+6%), Татарстане 194 тысячи (+6%) и 12 миллионов рублей (+20%), привели статистику в "Домклике".
санкт-петербург
москва
петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, санкт-петербург, москва, петербург, домклик, яндекс.карты, сбербанк
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Петербург, Домклик, Яндекс.Карты, Сбербанк
03:16 17.10.2025 (обновлено: 04:02 17.10.2025)
 
"Яндекс Карты": Омск, Уфа и Волгоград лидируют по количеству открытий ПВЗ

Омск, Уфа и Волгоград лидируют по числу новых пунктов выдачи заказов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Омск, Уфа и Волгоград лидируют среди российских городов-миллионников по динамике открытия новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за последний год, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе сервиса "Яндекс Карты".
"Увеличение количества ПВЗ было зафиксировано за год во всех 16 городах-миллионниках России. Сильнее всего их количество за последний год выросло в Омске – на 42%, до 1,4 тысячи, Уфе – на 36%, до 1,9 тысячи и Волгограде – на 36%, до 1,4 тысячи", – сообщил представитель сервиса.
Самую умеренную динамику новых открытий за год продемонстрировали Воронеж (+20%, до 1,8 тысячи ПВЗ), Ростов-на-Дону (+21%, до 2,1 тысячи) и Санкт-Петербург (+21%, до 7,8 тысячи), отметил он.
Всего же по состоянию на 1 октября в России, по подсчетам сервиса, насчитывалось 20,8 тысячи ПВЗ, что на 37% больше, чем годом ранее. Больше всего ПВЗ работает в Москве – 17,2 тысячи (+25%). Также в тройку лидеров входят Петербург и Новосибирск (2,3 тысячи, +29%).
"Уже сейчас регионы формируют до двух третей всего трафика маркетплейсов – и именно там сохраняется наибольший потенциал роста. Для предпринимателей это удобная и относительно недорогая модель: низкая аренда, минимальные вложения и быстрое достижение окупаемости делают открытие ПВЗ привлекательным бизнесом, особенно в городах, где пока конкуренция ниже, чем в столице, но при этом покупательская активность не меньше", – прокомментировал динамику открытия новых точек выдачи заказов эксперт-аналитик по экономике электронной коммерции Алексей Громов.
По данным сервиса Сбербанка "Домклик", дороже всего арендовать помещения под ПВЗ в в Москве – в среднем 262 тысячи рублей за квадратный метр в месяц (+5% за год), в Петербурге – 113 тысяч рублей (–6%), Московской области – 100 тысяч рублей (+5%), в Ленинградской области – 90 тысяч рублей (–7%) и Татарстане – 73 тысячи рублей (+5%).
Эти же регионы лидируют и по стоимости приобретения коммерческих помещений, пригодных для размещения ПВЗ. В Москве квадратный метр такой недвижимости обойдется в среднем в 591 тысячу рублей (+30% за год), а средняя цена лота составляет 35,6 миллиона рублей (+24%), в Петербурге – соответственно 287 тысяч (+1%) и 18,8 миллиона рублей (+2%), в Подмосковье – 244 тысячи (+30%) и 16,8 миллиона рублей (+37%), Ленобласти – 201 тысяча (–2%) и 12,3 миллиона рублей (+6%), Татарстане 194 тысячи (+6%) и 12 миллионов рублей (+20%), привели статистику в "Домклике".
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАПетербургДомкликЯндекс.КартыСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала