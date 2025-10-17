https://1prime.ru/20251017/jandeks-863610621.html

"Яндекс Карты": Омск, Уфа и Волгоград лидируют по количеству открытий ПВЗ

"Яндекс Карты": Омск, Уфа и Волгоград лидируют по количеству открытий ПВЗ - 17.10.2025, ПРАЙМ

"Яндекс Карты": Омск, Уфа и Волгоград лидируют по количеству открытий ПВЗ

Омск, Уфа и Волгоград лидируют среди российских городов-миллионников по динамике открытия новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за последний год, рассказали РИА... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T03:16+0300

2025-10-17T03:16+0300

2025-10-17T04:02+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

москва

петербург

домклик

яндекс.карты

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863610621.jpg?1760662934

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Омск, Уфа и Волгоград лидируют среди российских городов-миллионников по динамике открытия новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за последний год, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе сервиса "Яндекс Карты". "Увеличение количества ПВЗ было зафиксировано за год во всех 16 городах-миллионниках России. Сильнее всего их количество за последний год выросло в Омске – на 42%, до 1,4 тысячи, Уфе – на 36%, до 1,9 тысячи и Волгограде – на 36%, до 1,4 тысячи", – сообщил представитель сервиса. Самую умеренную динамику новых открытий за год продемонстрировали Воронеж (+20%, до 1,8 тысячи ПВЗ), Ростов-на-Дону (+21%, до 2,1 тысячи) и Санкт-Петербург (+21%, до 7,8 тысячи), отметил он. Всего же по состоянию на 1 октября в России, по подсчетам сервиса, насчитывалось 20,8 тысячи ПВЗ, что на 37% больше, чем годом ранее. Больше всего ПВЗ работает в Москве – 17,2 тысячи (+25%). Также в тройку лидеров входят Петербург и Новосибирск (2,3 тысячи, +29%). "Уже сейчас регионы формируют до двух третей всего трафика маркетплейсов – и именно там сохраняется наибольший потенциал роста. Для предпринимателей это удобная и относительно недорогая модель: низкая аренда, минимальные вложения и быстрое достижение окупаемости делают открытие ПВЗ привлекательным бизнесом, особенно в городах, где пока конкуренция ниже, чем в столице, но при этом покупательская активность не меньше", – прокомментировал динамику открытия новых точек выдачи заказов эксперт-аналитик по экономике электронной коммерции Алексей Громов. По данным сервиса Сбербанка "Домклик", дороже всего арендовать помещения под ПВЗ в в Москве – в среднем 262 тысячи рублей за квадратный метр в месяц (+5% за год), в Петербурге – 113 тысяч рублей (–6%), Московской области – 100 тысяч рублей (+5%), в Ленинградской области – 90 тысяч рублей (–7%) и Татарстане – 73 тысячи рублей (+5%). Эти же регионы лидируют и по стоимости приобретения коммерческих помещений, пригодных для размещения ПВЗ. В Москве квадратный метр такой недвижимости обойдется в среднем в 591 тысячу рублей (+30% за год), а средняя цена лота составляет 35,6 миллиона рублей (+24%), в Петербурге – соответственно 287 тысяч (+1%) и 18,8 миллиона рублей (+2%), в Подмосковье – 244 тысячи (+30%) и 16,8 миллиона рублей (+37%), Ленобласти – 201 тысяча (–2%) и 12,3 миллиона рублей (+6%), Татарстане 194 тысячи (+6%) и 12 миллионов рублей (+20%), привели статистику в "Домклике".

санкт-петербург

москва

петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, москва, петербург, домклик, яндекс.карты, сбербанк