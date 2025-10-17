https://1prime.ru/20251017/japonija-863613243.html

Япония внимательно следит за контактами Путина и Трампа

Япония внимательно следит за контактами Путина и Трампа - 17.10.2025, ПРАЙМ

Япония внимательно следит за контактами Путина и Трампа

Япония с большим интересом внимательно следит за контактами лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил на пресс-конференции генеральный... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T05:53+0300

2025-10-17T05:53+0300

2025-10-17T05:53+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

украина

япония

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863613243.jpg?1760669600

ТОКИО, 17 окт – ПРАЙМ. Япония с большим интересом внимательно следит за контактами лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. "Наша страна поддерживает работу президента Трампа по разрешению ситуации на Украине и с большим интересом внимательно следит за контактами лидеров России и США. Нам известна реакция России относительно предоставления ракет Tomahawk. В любом случае мы настаиваем на том, чтобы Россия позитивно действовала для достижения продолжительного и справедливого мира на Украине. Наша страна тесно сотрудничает с США, Европой, Украиной и мировым сообществом", - сказал Хаяси. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

сша

украина

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, украина, япония, дональд трамп, владимир путин