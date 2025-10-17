Япония внимательно следит за контактами Путина и Трампа

https://1prime.ru/20251017/japonija-863613243.html
2025-10-17T05:53+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863613243.jpg?1760669600
ТОКИО, 17 окт – ПРАЙМ. Япония с большим интересом внимательно следит за контактами лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
"Наша страна поддерживает работу президента Трампа по разрешению ситуации на Украине и с большим интересом внимательно следит за контактами лидеров России и США. Нам известна реакция России относительно предоставления ракет Tomahawk. В любом случае мы настаиваем на том, чтобы Россия позитивно действовала для достижения продолжительного и справедливого мира на Украине. Наша страна тесно сотрудничает с США, Европой, Украиной и мировым сообществом", - сказал Хаяси.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
