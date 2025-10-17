Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае назвали отношения с Россией образцом добрососедских отношений - 17.10.2025
В Китае назвали отношения с Россией образцом добрососедских отношений
В Китае назвали отношения с Россией образцом добрососедских отношений - 17.10.2025, ПРАЙМ
В Китае назвали отношения с Россией образцом добрососедских отношений
Китайско-российские связи являются образцом добрососедских и взаимовыгодных отношений между крупными державами, заявил глава отдела международных связей... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T06:35+0300
2025-10-17T06:54+0300
россия
экономика
китай
рф
кнр
си цзиньпин
владимир путин
wechat
единая россия
ПЕКИН, 17 окт – ПРАЙМ. Китайско-российские связи являются образцом добрососедских и взаимовыгодных отношений между крупными державами, заявил глава отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Лю Хайсин в ходе встречи с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым. Как сообщил отдел международных связей ЦК КПК в своем аккаунте в соцсети WeChat, встреча Лю Хайсина и Моргулова состоялась в Пекине в четверг. "Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения стали образцом отношений между крупными державами, характеризующихся прочным добрососедством, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и взаимовыгодным сотрудничеством", - заявил Лю Хайсин. Он добавил, что Коммунистическая партия Китая готова сотрудничать с ведущими российскими политическими партиями для содействия реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, вносить свой вклад в развитие китайско-российских отношений. Российский посол поздравил Лю Хайсина с назначением на должность главы отдела международных связей ЦК КПК, а также заявил о важной роли российско-китайских межпартийных обменов и сотрудничества в развитии двусторонних отношений. Моргулов подчеркнул, что посольство РФ в КНР готово поддерживать тесное взаимодействие с отделом международных связей ЦК КПК для содействия более тесным контактам между "Единой Россией" и другими крупными российскими парламентскими партиями и Коммунистической партией Китая.
06:35 17.10.2025 (обновлено: 06:54 17.10.2025)
 
В Китае назвали отношения с Россией образцом добрососедских отношений

Лю Хайсин: отношения РФ и КНР являются образцом добрососедских отношений

ПЕКИН, 17 окт – ПРАЙМ. Китайско-российские связи являются образцом добрососедских и взаимовыгодных отношений между крупными державами, заявил глава отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Лю Хайсин в ходе встречи с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым.
Как сообщил отдел международных связей ЦК КПК в своем аккаунте в соцсети WeChat, встреча Лю Хайсина и Моргулова состоялась в Пекине в четверг.
"Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения стали образцом отношений между крупными державами, характеризующихся прочным добрососедством, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и взаимовыгодным сотрудничеством", - заявил Лю Хайсин.
Он добавил, что Коммунистическая партия Китая готова сотрудничать с ведущими российскими политическими партиями для содействия реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, вносить свой вклад в развитие китайско-российских отношений.
Российский посол поздравил Лю Хайсина с назначением на должность главы отдела международных связей ЦК КПК, а также заявил о важной роли российско-китайских межпартийных обменов и сотрудничества в развитии двусторонних отношений.
Моргулов подчеркнул, что посольство РФ в КНР готово поддерживать тесное взаимодействие с отделом международных связей ЦК КПК для содействия более тесным контактам между "Единой Россией" и другими крупными российскими парламентскими партиями и Коммунистической партией Китая.
 
