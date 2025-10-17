Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай разрешил поставки мяса птицы еще одной российской компании - 17.10.2025
Китай разрешил поставки мяса птицы еще одной российской компании
Китай разрешил поставки мяса птицы еще одной российской компании - 17.10.2025, ПРАЙМ
Китай разрешил поставки мяса птицы еще одной российской компании
Китай одобрил поставки мяса и субпродуктов птицы для еще одного российского предприятия, теперь данную продукцию в эту страну могут направлять 18 поставщиков,... | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Китай одобрил поставки мяса и субпродуктов птицы для еще одного российского предприятия, теперь данную продукцию в эту страну могут направлять 18 поставщиков, сообщил Россельхознадзор. "Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, стало расширение Главным таможенным управлением Китая списка российских предприятий, получивших одобрение для поставок птицеводческой продукции. Право экспорта получила компания по хранению мяса и субпродуктов птицы - ООО "Интертраст" из Приморского края", - говорится в сообщении. Уточняется, что регистрация поставщика осуществлена через китайскую информационную систему CIFER. "В настоящее время эти товары в Китай могут направлять 18 российских поставщиков. Служба продолжает работу по расширению перечня отечественных предприятий, имеющих право экспорта в эту страну", - отметил Россельхознадзор. Россия в январе-июле увеличила поставки продовольствия в Китай на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а товарооборот продукции АПК между странами вырос на 14%, сообщал Минсельхоз РФ, отмечая заинтересованность в дальнейшем расширении взаимной торговли. Что касается отдельно мяса птицы, Россия в августе экспортировала его в Китай на рекордные 51,2 миллиона долларов и была основным поставщиком этой продукции в эту страну, следует из анализа данных китайской таможни, проведенного РИА Новости в сентябре.
10:15 17.10.2025
 
Китай разрешил поставки мяса птицы еще одной российской компании

Китай одобрил поставки мяса и субпродуктов птицы для еще одного российского предприятия

© РИА Новости . Павел Лисицын
Куриное мясо
Куриное мясо. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Китай одобрил поставки мяса и субпродуктов птицы для еще одного российского предприятия, теперь данную продукцию в эту страну могут направлять 18 поставщиков, сообщил Россельхознадзор.
"Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, стало расширение Главным таможенным управлением Китая списка российских предприятий, получивших одобрение для поставок птицеводческой продукции. Право экспорта получила компания по хранению мяса и субпродуктов птицы - ООО "Интертраст" из Приморского края", - говорится в сообщении.
Уточняется, что регистрация поставщика осуществлена через китайскую информационную систему CIFER.
"В настоящее время эти товары в Китай могут направлять 18 российских поставщиков. Служба продолжает работу по расширению перечня отечественных предприятий, имеющих право экспорта в эту страну", - отметил Россельхознадзор.
Россия в январе-июле увеличила поставки продовольствия в Китай на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а товарооборот продукции АПК между странами вырос на 14%, сообщал Минсельхоз РФ, отмечая заинтересованность в дальнейшем расширении взаимной торговли.
Что касается отдельно мяса птицы, Россия в августе экспортировала его в Китай на рекордные 51,2 миллиона долларов и была основным поставщиком этой продукции в эту страну, следует из анализа данных китайской таможни, проведенного РИА Новости в сентябре.
 
