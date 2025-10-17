https://1prime.ru/20251017/kitay-863622547.html

Китай разрешил поставки мяса птицы еще одной российской компании

2025-10-17T10:15+0300

экономика

сельское хозяйство

бизнес

китай

рф

россельхознадзор

минсельхоз

торговля

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Китай одобрил поставки мяса и субпродуктов птицы для еще одного российского предприятия, теперь данную продукцию в эту страну могут направлять 18 поставщиков, сообщил Россельхознадзор. "Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, стало расширение Главным таможенным управлением Китая списка российских предприятий, получивших одобрение для поставок птицеводческой продукции. Право экспорта получила компания по хранению мяса и субпродуктов птицы - ООО "Интертраст" из Приморского края", - говорится в сообщении. Уточняется, что регистрация поставщика осуществлена через китайскую информационную систему CIFER. "В настоящее время эти товары в Китай могут направлять 18 российских поставщиков. Служба продолжает работу по расширению перечня отечественных предприятий, имеющих право экспорта в эту страну", - отметил Россельхознадзор. Россия в январе-июле увеличила поставки продовольствия в Китай на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а товарооборот продукции АПК между странами вырос на 14%, сообщал Минсельхоз РФ, отмечая заинтересованность в дальнейшем расширении взаимной торговли. Что касается отдельно мяса птицы, Россия в августе экспортировала его в Китай на рекордные 51,2 миллиона долларов и была основным поставщиком этой продукции в эту страну, следует из анализа данных китайской таможни, проведенного РИА Новости в сентябре.

2025

