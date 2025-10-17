Китай обвинил США в нарушении принципов рыночной экономики
Миссия КНР при ВТО обвинила США в развязывании торговой войны
ЖЕНЕВА, 17 окт – ПРАЙМ. Китай обвинил США в развязывании глобальной торговой войны, которая ущемляет законные права и интересы других стран, заявили в миссии КНР при Всемирной торговой организации, призвав США выполнять нормы ВТО.
"США продолжают проводить дискриминационную политику, в частности, вводя так называемые "ответные пошлины" и развязывая глобальную торговую войну, что серьёзно ущемляет законные права и интересы различных стран. Торговая политика США расходится с обязательствами, принятыми в рамках ВТО, и подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему, вызывая всеобщую обеспокоенность и решительное противодействие среди членов ВТО", - сообщила миссия в заявлении, распространённом в пятницу.
Там отметили, что США в одностороннем порядке вводят пошлины, основанные на дефиците торгового баланса, и используют их в качестве рычага давления, чтобы "принуждать некоторых членов к заключению дискриминационных и исключительных соглашений". Согласно миссии КНР, внутреннее законодательство США нарушает правила ВТО.
"Злоупотребляя своим доминирующим положением в экономической и торговой сферах, США продолжают ужесточать агрессивные действия, вводя односторонние санкции и юрисдикции широкого применения, что является грубым нарушением принципов рыночной экономики и честной конкуренции", - отметили в миссии.
По мнению китайской миссии, США проводят эту политику с целью сдержать рост развивающихся отраслей в других странах, а препятствование иностранным инвестициям "серьёзно нарушило международный экономический порядок".
"Эти действия привели к разногласиям среди членов ВТО и существенно подорвали стабильность и здоровое развитие глобальных промышленных и производственно-сбытовых цепочек. Отчет миссии (о соблюдении США норм ВТО) призывает США играть свою должную роль в качестве основного члена ВТО, соблюдать правила, выполнять свои обязательства и сотрудничать с другими членами ВТО, включая Китай, чтобы помочь многосторонней торговой системе играть более весомую роль в мировом управлении", - заключили в представительстве КНР.